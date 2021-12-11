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Текст:   Ольга Воскресенская 
07:00 11.12.2021

Жители каких регионов выбирают для покупки зарубежную недвижимость

Лондон уже много лет остается самым желанным у россиян городом мира для покупки недвижимости. Также в числе популярных локаций для покупки элитной зарубежной недвижимости - Португалия (Лиссабон), Лазурный берег Франции и Италия, а также Испания, Греция и Кипр. По оценкам экспертов Knight Frank, основной объем запросов (около 70%) приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители еще каких регионов ищут жилье за границей?
Фото: Christophe SIMON / AFP Фото: Christophe SIMON / AFP
Фото: Christophe SIMON / AFP

- Если говорить о регионах, то большее количество запросов приходит из Екатеринбурга. За ним следуют Тула, Краснодарский край, Пенза, Новосибирск и Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород, - рассказала "Российской газете" региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям KF Марина Шалаева. Запросы из этих городов поступают с бюджетом до 1 миллиона евро, и, как правило, клиенты заинтересованы в объектах, предоставляющих возможность получения вида на жительство (ВНЖ) - Португалия, Испания, Греция, Кипр. Также были запросы из Хабаровска и Тамбова на недвижимость Лондона.

Фото: iStock
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По словам эксперта, на Таиланд и близлежащие локации активно приходят запросы из Новосибирска и других сибирских городов, что обуславливается их географической близостью. Много запросов по недвижимости в Турции приходит из СКФО (Дагестан), а также из Краснодара.

Как правило, покупателям из регионов требуется больше времени на принятие решения по покупке недвижимости за границей. В Knight Frank объясняют это тем, что они менее информированы о происходящем на рынках недвижимости, поэтому очень часто запрашивают аналитику, им требуется больше времени для подробного изучения информации.

По мнению экспертов, наши соотечественники традиционно интересуются покупкой квадратных метров преимущественно в европейских странах - Вене, Париже, Монако, где цена растет каждый год. Жилье за границей покупают преимущественно для себя (20%), инвестиций (14%), ради ВНЖ (66%). Средний бюджет такой покупки, по оценке Марины Шалаевой, 250 тысяч евро.

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