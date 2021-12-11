В горах под Новороссийском дельтапланерист ударился о скалы

Спасатели Новороссийска сегодня провели в горах срочную эвакуацию дельтапланериста, который при приземлении ударился о скалу и повредил ногу.

Как рассказал в своем Instagram-аккаунте руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров, операция проходила в районе "Домика йоги". Спасатели спустились к пострадавшему, а затем поднимали его около 500 метров наверх на носилках. Затем дельтапланериста вывезли на автомобиле и передали медикам скорой помощи.

Спасатели призвали любителей экстрима быть осторожнее и хорошо подумать, стоит ли заниматься рискованными видами спорта.