В Крыму в частных домах произошло два взрыва газа

За минувшие сутки в Евпатории и селе Веселом (Судак) в частных жилых домах произошли взрывы газа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Первый взрыв прозвучал накануне вечером, второй - сегодня утром. В результате каждого пострадали по одному мужчине. Обоих госпитализировали.

В каждом случае следователи намерены установить обстоятельства и причины происшествий, а также степень причиненного вреда здоровью пострадавшим.

В зависимости от итогов необходимых доследственных мероприятий они примут процессуальное решение.