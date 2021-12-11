В Ростове сгорел оптовый склад с лакокрасочной продукцией

В Ростове-на-Дону сгорел оптовый склад с лакокрасочной продукцией. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, возгорание в помещении в переулке 1-й Машиностроительный произошло около 17:00. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности - третий.

К тушению горящих лакокрасочных материалов было привлечено 30 единиц техники и 99 пожарных. Тем не менее с пламенем удалось справиться только через четыре часа. Причины пожара и сумма ущерба уточняются.

Прокуратурой Ростовской области в связи с пожаром организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности.

"В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сообщил прокурор Советского района Ростова-на-Дону Александр Ищенко.