В Севастополь для продолжения испытаний прибыл новый ракетный корабль

Новости

Песков: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 12:31
Рубрика: Власть

В Севастополь для продолжения испытаний прибыл новый ракетный корабль

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Южного военного округа Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В Севастополь из Новороссийска прибыл малый ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт" для продолжения государственных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Рк и Севастополю
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива

В ведомстве напомнили, что корабль построили для Черноморского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В Севастополе его экипаж, сформированный на Черноморском флоте из контрактников, продолжит проведение государственных испытаний. По завершении последних "Циклон" включат в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Ранее члены экипажа прошли обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Также вместе с представителями судостроительного завода они уже проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

"Циклон" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2500 миль, автономность - 15 суток.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России