В Зауралье разрешили новогодние утренники и ночную работу баров и кафе

В Курганской области сняли запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Такое решение принято на очередном заседании оперштаба. Изменения вступят в силу с 13 декабря.

Работать по ночам кафе, клубы, бары, караоке смогут при соблюдении нескольких условий: 80 процентов их сотрудников должно быть привито или иметь документы, о том, что перенесли болезнь не позднее 6 месяцев назад. Также сохраняется обязанность соблюдать введенные ранее санитарно-эпидемиологические требования и спрашивать с посетителей старше 18 лет QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, справки о получении однокомпонентной или второго компонента вакцины от коронавируса, результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 48 часов. Эти же правила распространяются на артистов и ведущих концертов и развлекательных программ.

Кроме того, оперштаб разрешил проводить с 15 декабря новогодние утренники в детсадах и праздничные мероприятия в школах. При условии, что на празднике присутствует не больше одной группы или класса.

На открытых площадках допускаются культурно-досуговые мероприятия с максимальным количеством участников до 500 человек.

Дополнительно губернатором Вадим Шумков поручил своим заместителям по экономической и социальной политике совместно с оперштабом проработать вопросы в отношении ограничений, касающихся работы торговых и торгово-развлекательных центров, проведения праздничных мероприятий в учреждениях культуры.