РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира

Конструктивные отношения России и США необходимы для всего мира, чтобы не допустить ядерного конфликта, но их сейчас нет, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он сказал об этом, приветствуя проведенные 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Такие отношения конструктивные, которых сейчас нет, совершенно необходимы прежде всего для безопасности всего мира", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

По его словам, конструктивные отношения важны, потому что ядерные державы обладают потенциалом, который способен, с одной стороны, сдерживать гонку вооружений, а с другой - если противоречия станут слишком очевидными - этот арсенал может начать использоваться.