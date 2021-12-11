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Рубрика: Общество

РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира

Текст: Елена Яковлева

Конструктивные отношения России и США необходимы для всего мира, чтобы не допустить ядерного конфликта, но их сейчас нет, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Он сказал об этом, приветствуя проведенные 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Такие отношения конструктивные, которых сейчас нет, совершенно необходимы прежде всего для безопасности всего мира", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

По его словам, конструктивные отношения важны, потому что ядерные державы обладают потенциалом, который способен, с одной стороны, сдерживать гонку вооружений, а с другой - если противоречия станут слишком очевидными - этот арсенал может начать использоваться.

Общество Религия

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