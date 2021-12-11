Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США

Слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого об отношениях России и Европы имеют провокационный характер и направлены на ослабление геополитических конкурентов США, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Моравецкий в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Москва "хочет разделить Европу".

Комментируя это высказывание в своем Telegram-канале, Климов отметил, что в самой Европе, в том числе в высших политических кругах стран ЕС, "рассматривают именно Варшаву как американского агента влияния в Старом Свете".

"Именно Варшава навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и подобным конфронтационный событиям. Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", - добавил сенатор.

По его мнению, высказывание польского премьера "явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в 21 веке".