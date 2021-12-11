Штат Нью-Йорк ужесточил ограничительные меры

Новости

Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 13:30
Рубрика: В мире

Штат Нью-Йорк ужесточил ограничительные меры

Текст: Максим Макарычев
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила о введении одних из самых строгих ограничительных мер в стране. В соответствии с новым требованием штата о масках и вакцинах все люди от 2 лет и старше должны носить лицевые покрытия в общественных помещениях, в том числе в офисах.
Фото: Юки Ивамура / РИА Новости Фото: Юки Ивамура / РИА Новости
Фото: Юки Ивамура / РИА Новости

Мандат по ношению масок не распространяется на предприятия и публичные места, где требуется подтверждение полной вакцинации. Однако департамент здравоохранения штата настоятельно рекомендует носить маски во всех общественных помещениях, даже если они не требуются в конкретной организации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне"

Невакцинированные лица должны продолжать носить маски в обязательном порядке, в том числе дети в возрасте от 2 до 5 лет, которые не имеют права на вакцинацию. Нарушители будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, включая максимальный штраф в размере 1000 долларов за нарушение. Местным департаментам здравоохранения будет поручено обеспечить соблюдение требований, сообщает издание Politico. Существующие в штате требования к маскам будут по-прежнему действовать в школах от дошкольного до 12-го класса, в общественном транспорте, приютах для бездомных, исправительных учреждениях, домах престарелых и медицинских учреждениях в соответствии с федеральными директивами. Город Нью-Йорк уже требует доказательства вакцинации при входе в бары, рестораны и общественные места.

Новое требование, которое вступает в силу в понедельник и будет действовать минимум до 15 января, появилось на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 на большей части севера штата Нью-Йорк, а также по мере того, как по всему штату подтверждается все больше случаев заражения граждан "омикрон"-штаммом коронавируса. В четверг более 30 больниц в северной части штата Нью-Йорк начали ограничивать несрочные плановые операции. Эта мера, уверяют власти, направлена на предотвращение нехватки коек в разгар пандемии. Хочул сформулировала эту политику не только как шаг, направленный на защиту здоровья населения, но и восстановление экономики штата, пострадавшей за время пандемии. По ее словам, нынешний мандат является прямым ответом на три фактора: увеличение числа случаев заболевания, сокращение пропускной способности больниц и недостаточный уровень вакцинации в определенных сообществах.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире