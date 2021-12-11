Штат Нью-Йорк ужесточил ограничительные меры

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила о введении одних из самых строгих ограничительных мер в стране. В соответствии с новым требованием штата о масках и вакцинах все люди от 2 лет и старше должны носить лицевые покрытия в общественных помещениях, в том числе в офисах.

Мандат по ношению масок не распространяется на предприятия и публичные места, где требуется подтверждение полной вакцинации. Однако департамент здравоохранения штата настоятельно рекомендует носить маски во всех общественных помещениях, даже если они не требуются в конкретной организации.

Невакцинированные лица должны продолжать носить маски в обязательном порядке, в том числе дети в возрасте от 2 до 5 лет, которые не имеют права на вакцинацию. Нарушители будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, включая максимальный штраф в размере 1000 долларов за нарушение. Местным департаментам здравоохранения будет поручено обеспечить соблюдение требований, сообщает издание Politico. Существующие в штате требования к маскам будут по-прежнему действовать в школах от дошкольного до 12-го класса, в общественном транспорте, приютах для бездомных, исправительных учреждениях, домах престарелых и медицинских учреждениях в соответствии с федеральными директивами. Город Нью-Йорк уже требует доказательства вакцинации при входе в бары, рестораны и общественные места.

Новое требование, которое вступает в силу в понедельник и будет действовать минимум до 15 января, появилось на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 на большей части севера штата Нью-Йорк, а также по мере того, как по всему штату подтверждается все больше случаев заражения граждан "омикрон"-штаммом коронавируса. В четверг более 30 больниц в северной части штата Нью-Йорк начали ограничивать несрочные плановые операции. Эта мера, уверяют власти, направлена на предотвращение нехватки коек в разгар пандемии. Хочул сформулировала эту политику не только как шаг, направленный на защиту здоровья населения, но и восстановление экономики штата, пострадавшей за время пандемии. По ее словам, нынешний мандат является прямым ответом на три фактора: увеличение числа случаев заболевания, сокращение пропускной способности больниц и недостаточный уровень вакцинации в определенных сообществах.