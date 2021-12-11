СК дал советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

Ведомство Александра Бастрыкина выступило с актуальным предупреждением гражданам о новых технологиях телефонных мошенников.

СК напомнил, что правоохранители продолжают регистрировать случаи телефонного мошенничества.

Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и банков, они имеют технические возможности завуалировать свой исходящий номер под номер телефона официальных организаций и учреждений.

Из последних новшеств, мошенники для убедительности могут прислать поддельное фото документов, удостоверяющих личность звонившего, или других официальных документов.

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди, инвалиды, ветераны. В регионах по фактам телефонного мошенничества расследуют уголовные дела, а некоторые мошенники уже сели на скамью подсудимых.

Например, СК по Новосибирской области расследовало уголовное дело против уже судимого 37-летнего мужчины. Ему предъявили уголовную статью о "краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Этот человек зимой 2018 года жил в городе Люберцы Московской области и регулярно звонил на стационарный и на мобильный телефон ветерана Великой Отечественной войны. Судимый мужчина представлялся сотрудником одной из государственных служб. Ветерану он рассказал, что пенсионеру положены компенсации за когда-то купленные некачественные БАДы. После этого обманщик убедил пенсионера сообщить ему реквизиты свой банковской карты. А потом быстро от имени ветерана украл все, что у того было на карте - больше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Сейчас это уголовное дело рассматривается в суде.

Еще в столичном СК поставили точку в расследовании уголовного дела против двух мужчин 1992 и 1980 годов рождения. Они обвиняются в трёх эпизодах особо крупного мошенничества и четырёх эпизодах покушение на мошенничество, "совершенное организованной группой".

Эти мошенники с мая по июнь 2020 года сидели в колонии в Оренбургской области. Оттуда они звонили по всей стране и цинично врали тем, кто поднимал трубку. Рассказывали про оказание спонсорской помощи и оплате лекарств для детей с онкологией. Арестанты убеждали переводить им деньги. Ущерб - больше миллиона рублей. И это дело уже в суде.

Следователи СК по Санкт-Петербургу разбирают аферу преступной группы, которая специализировалась на телефонном мошенничестве. Причём, работали аферисты несколько лет. В ведомстве объяснили, что обманщики "осуществляли телефонные соединения, исключающие возможность идентифицировать абонента и входящий сигнал, используя сервис подмены абонентского номера, по заранее похищенным персональным данным клиентов различных банков".

Людей обманывали по стандартной схеме- у вас с счета пытаются списать деньги , их надо спасать - обналичивать через банкоматы или конвертировать в криптовалюту и отдавать им.

Еще одно уголовное дело расследует СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Там дело возбудили по факту хищения у жительницы Норильска крупной суммы. По этому делу жителю Москвы предъявлено обвинение в крупной краже с банковского счёта женщины. Для несчастной все началось в августе прошлого года, когда жительнице Норильска на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал про попытки украсть с ее счета деньги и о том, что их надо спасать.

В итоге пострадавшая перевела больше 380 тысяч рублей на присланные мошенниками счета. Звонившего поймали. Он оказался жителем Москвы, потом гражданина этапировали в Красноярск, где ему было предъявлено обвинение в обмане и суд отправил его на время следствия в камеру.

Пока шло расследование уголовного дела, обвиняемый полностью возместил женщине всё, что украл.

СК напомнил, что за все эти аферы по закону можно получить минимально обязательные, исправительные и принудительные работы, а максимум до десяти лет колонии.

А еще ведомство Александра Бастрыкина дало несколько рекомендаций и попросило обращать внимание на вот такие важные детали:

- сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие не звонят, а вызывают граждан повесткой. При этом сотрудник органов никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам;

- ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно!

- желая проверить мошенников, не надо перезванивать на их входящие вызовы;

- при попадании в подобные ситуации (если звонящий представился сотрудником силовых структур или сотрудником банка), необходимо позвонить по номерам телефона доверия, на "горячую линию" соответствующего правоохранительного органа или банковского учреждения и проверить информацию, озвученную звонившим;

- любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения - это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы;

- незамедлительно сообщайте в банк об утере телефона, карты или дополнительном списании денежных средств;

- не перечисляйте свои деньги для получения призов, выигрышей, компенсаций за приобретенные товары, включая медицинские;

- не сообщайте данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим, работникам интернет-магазинов (помните, ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код);

- при получении SMS-сообщения о блокировке банком карты немедленно свяжитесь с контактным центром банка, выпустившего эту карту. Звонить нужно по телефонам, указанным на карте, а не в SMS от мошенников.