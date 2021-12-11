СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летал в субботу над территорией Донбасса, сообщил портал "Страна" со ссылкой на ресурс Flightradar24.

"Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что велась разведка в районе линии соприкосновения", - отметило издание, приложив фотографии карты полетов.

Судя по карте перемещений, самолет вошел в воздушное пространство Украины с северо-запада, пролетел над центральной частью страны, затем над Харьковской областью. После чего полетел на запад вдоль границ России в Крыму и побережья Черного моря.

Комментария военных на этот счет пока на поступало. Ранее на этом направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk, отмечалось в материале.