Новости

Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 18:34
В Москву идет резкое потепление 18:30
В Москве двое детей пострадали при пожаре 18:17
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 18:04
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 17:56
На Садовом кольце столкнулись три автомобиля 17:51
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 17:51
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 17:48
Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР" 17:36
Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 17:56
Рубрика: В мире

СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом

Текст: Александр Саможнев

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летал в субботу над территорией Донбасса, сообщил портал "Страна" со ссылкой на ресурс Flightradar24.

Фото: Дэн Леви / РИА Новости
Рябков: Россия готова работать с США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

"Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что велась разведка в районе линии соприкосновения", - отметило издание, приложив фотографии карты полетов.

Судя по карте перемещений, самолет вошел в воздушное пространство Украины с северо-запада, пролетел над центральной частью страны, затем над Харьковской областью. После чего полетел на запад вдоль границ России в Крыму и побережья Черного моря.

Комментария военных на этот счет пока на поступало. Ранее на этом направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk, отмечалось в материале.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире