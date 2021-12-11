Солист "Руки вверх!" снял телесериал, пародирующий звезд российской эстрады

Сергей Жуков - солист и автор песен группы "Руки вверх!" - натура энергичная, творческая, очень разносторонняя и неугомонная. В эти выходные он праздновал день рождения собственного "Руки вверх! Бара", расположенного на юго-западе Москвы и стильно оформленного в духе 90-х. На торжестве звучали его культовые хиты: "Ну что же вы, девчонки", "Студент", "Алешка", "Крошка моя", другие. А параллельно, на всех стриминговых платформах Сергей Жуков представил и премьеру альбома "Евгенич" - саундтрека к одноименному телесериалу, сценаристом, композитором и главным актером которого он стал во время концертного карантина.

Новый многосерийный фильм можно счесть ернической и актуальной сатирой на современную музыкальную сцену. Он вышел на телеканале ""Пятница". Мало кто из популярных музыкантов решался на то, чтобы придумать и снять столь ироничное, глумливое кино о современном шоу-бизнесе. А вот Сергей Жуков, по отчеству как раз "Евгенич", но которого фанаты и молодые музыканты часто называют просто "Батей", осмелился.

Получилось очень занятно, к тому же - и музыкально, с гротеском, стебом, и удалым, сатирическим шармом. Сериал изумляет и притягивает внимание уже главным персонажем. В кадре сам артист предстает уже с длинными волосами, взлохмаченным, одичавшим, снова привычно поправившимся, но и непривычно флегматичным, с плутовской улыбкой. Да и сценарий тоже довольно плутовской, частично это и антиутопия: Евгенич - продюсер и хитмейкер, который уже тридцать лет как сидит запершись в своей студии и не знает, что происходит на свете. Ведь после дикого скандала, связанного с выступлением голым в телепередаче "Песня года", все от него отвернулись, его отовсюду выгнали. И вот он затворничает в своей студии, окруженный крутой аналоговой аппаратурой 90-х годов, не зная про существование современных гаджетов и обходясь даже без смартофонов.

Да, такой сериал и должен был появиться: слишком много в современной музыке ныне штампов, повторов, банальностей, никчемных, уже скалькированных со многих других песен.

Начинается все безмятежно: как и в 90-е Евгенич по-прежнему попивает разведенный в воде концентрат Zuko, заедая его сладостями конца прошлого века. И знать не знает, да и не хочет - что происходит в веке нынешнем. Зато в каждой серии пишет все новые песни, а к нему за ними приходят очень известные люди, которые стоят в очереди у входа. Пока не появляется злой персонаж (конечно, его играет, поднаторевший в таких ролях Иван Охлобыстин), который хочет то ли похитить главного героя, то ли как-то использовать. Ведь какой бы не была притягательной музыка, никакой стоящий фильм не возможен без интриги и конфликта. Первую функцию, вероятно, играет любопытство: какой еще значительный и неожиданный человек придет к Евгеничу за песней и что отшельник ему напишет?

Ну, а в вечном споре добра со злом, халтуры с вдохновеньем, корысти и душевности - как раз, наверное, и пригодится персонаж Охлобыстина.

Все это еще будет в сценарии, наверняка. И драматург дополнительный и стоящий режиссер наверняка тоже пригодятся. А вот "пилотную" серию "Евгенича" Сергей Жуков снимал за свой счет. И хорошо, ведь замысел у него занятный, фабула тоже притягивает.

Но еще более остроумна, поучительна и глумлива чем сам фильм, его музыка. В саундтреке "Евгенича" оказалось пока пять треков. "Делай как Бузова" начинается с очередного монолога исполнительницы, в котором та привычно и упоительно рассказывает о том, "в чем же феномен популярности Ольги Бузовой", после чего собственно и начинается напористая и нахрапистая песня, в которой внимательные слушатели, возможно, услышат отголоски и других известных ныне треков.

А "Акинфей" - будто поставленная на повтор фанатская кричалка, которую исполнил сам футбольный вратарь, никогда прежде вокальным искусством вроде бы не увлекавшийся. Но с Жуковым они уже много лет друзья. Так что возможно, Игорь Акинфеев однажды и запоет. Все что он прежде делал в футболе - было талантливо. Так что возможно, и в песнях добьется успеха, если захочет.

Трек "Миша Галустян" еще более удивителен, но и саркастичен. Начинаясь инструменталом в духе сразу всей неприкаянной жалостливой юниорской попсы 90-х с синтезаторами "Электроника" - от "Ласкового мая" до Сергея Васюты и Вадима Казаченко, он неожиданно сменяется сразу всеми штампами русского шансона 90-х, с нарочито мужественными интонациями и пафосом провинциальной игры в героев, затеянной в переполненном караоке-клубе.

Интересно ждать продолжения. Тем более, что Сергей Жуков пообещал дополнять саундтрек песнями, которые появятся уже в следующих сериях "Евгенича". Чувства юмора ему и прежде было не занимать.

Все очень вовремя.