Специалист развеял мифы о продуктах-фальсификатах

Под фальсификатом иногда подразумевают качественные продукты, состав которых был изменен ради здоровья потребителей, рассказал завлабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" Владимир Бессонов.

Как пояснил специалист, иногда "фальсификатом" называют то, что по факту им не является. Например, когда появился спред - смесь растительного и сливочного масла, многие считали его дешевым суррогатом, хотя с точки зрения правильного питания этот продукт полезнее натурального сливочного масла, в котором много насыщенных жиров. Например, в Финляндии сливочное масло составляет всего 2% рынка уже много десятилетий.

"Это было сделано для того, чтобы сократить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал Бессонов в беседе с агентством "Прайм".

При этом настоящие фальсификаты, безусловно, вредны. Есть риск некачественного сырья, неполного состава, скрывающего откровенно вредный продукт. Однако, как отметил Бессонов, на прилавках не так много фальсификата - куда больше слухов и домыслов.

"Ведь наличие кальция или фосфатов в молоке не означает, что там есть мел - эти элементы присутствуют в молоке природно, но людям свойственно верить слухам, подозревать в обмане и вообще критически встречать любые новинки по части продуктов", - говорит эксперт.

Перед употреблением подобных продуктов лучше проконсультируйтесь с врачом.