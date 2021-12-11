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Рубрика: Экономика

Специалист развеял мифы о продуктах-фальсификатах

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под фальсификатом иногда подразумевают качественные продукты, состав которых был изменен ради здоровья потребителей, рассказал завлабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" Владимир Бессонов.

Фото: iStock
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Как пояснил специалист, иногда "фальсификатом" называют то, что по факту им не является. Например, когда появился спред - смесь растительного и сливочного масла, многие считали его дешевым суррогатом, хотя с точки зрения правильного питания этот продукт полезнее натурального сливочного масла, в котором много насыщенных жиров. Например, в Финляндии сливочное масло составляет всего 2% рынка уже много десятилетий.

"Это было сделано для того, чтобы сократить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал Бессонов в беседе с агентством "Прайм".

При этом настоящие фальсификаты, безусловно, вредны. Есть риск некачественного сырья, неполного состава, скрывающего откровенно вредный продукт. Однако, как отметил Бессонов, на прилавках не так много фальсификата - куда больше слухов и домыслов.

"Ведь наличие кальция или фосфатов в молоке не означает, что там есть мел - эти элементы присутствуют в молоке природно, но людям свойственно верить слухам, подозревать в обмане и вообще критически встречать любые новинки по части продуктов", - говорит эксперт.

Перед употреблением подобных продуктов лучше проконсультируйтесь с врачом.

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