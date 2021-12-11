США отложили оказание Украине пакета военной помощи

В последние недели администрация президента Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, однако воздержалась от ее предоставления. Вашингтон хочет дать больше времени на дипломатические усилия по разрешению конфликта, сообщает телеканал NBC.

"Документ лежал на столе президента три-четыре недели", - сказал один из источников издания, осведомленный в этом вопросе. По его словам, пока неясно, что включает в себя предлагаемый пакет военной помощи.

Украина попросила предоставить ей системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства электронного глушения, радарные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.

После того, как месяц назад украинское правительство направило срочный запрос о военной помощи и получило положительный ответ, оно недоумевает, почему происходит задержка, утверждают источники. "В Киеве есть небольшое разочарование по этому поводу", - комментируют они ситуацию.

В среду двухпартийная группа из 22 законодателей палаты представителей написала письмо президенту Байдену, призывая администрацию ускорить оказание военной помощи Украине. Они настаивают на том, что "для максимального сдерживания" часть вооружений, включая "Стингеры", "Джавелины", беспилотники и противокорабельные ракеты должна быть предоставлена немедленно.

Источники указывают, что у администрации есть ряд других вариантов, включая гораздо более крупный военный пакет помощи для Украины в случае "вторжения" России.