Стая выдр едва не загрызла британца в парке Сингапура

Мужчина, на которого напала стая выдр в парке Сингапура, сказал, что думал о смерти во время этой неожиданной атаки животных.

Британец Грэм Джордж Спенсер, проживающий в Сингапуре, рассказал изданию The Straits Times, что он приближался к входу в сад, когда заметил около двадцати выдр, переходящих дорогу перед ним. Спенсер сообщил газете, что животные двигались тихо, но "буквально сошли с ума" после того, как к ним побежал другой человек. Бегуну удалось избежать нападения животных, но Спенсеру повезло меньше.

По его словам, выдры повели себя как настоящие "звери": они бросились на него, кусая за лодыжки, ноги и ягодицы, в конце концов, повалив его на землю. Британец сказал, что семейство выдр нанесло ему 26 укусов за 10 секунд, превратив его утренней прогулку по ботаническому саду в "настоящий кошмар". "Я действительно думал, что умру - они собирались убить меня", - добавил он.

Друг Спенсера, который был примерно в десятке шагов от него, с криком подбежал к нему, пытаясь спугнуть выдр. "Если бы не мой друг, я не думаю, что разговаривал бы с вами. Я был бы мертв", - сказал он местному изданию Today. Друзья побежали к центру для посетителей, все еще преследуемые выдрами, которых с трудом отогнали сотрудники парка. После того, как ему обработали некоторые из ран, Спенсер отправился в соседнюю больницу Глениглса, где ему сделали прививки от столбняка и выписали пероральные антибиотики. Он сказал, что трижды возвращался в больницу, чтобы обработать свои раны. Атака выдр обошлась британцу примерно в 1200 долларов.

В парках и ботаническом саду Сингапура проживает 10 семейств выдр, или около 90 особей. Унесенные загрязнением в 1970-х годах, они вернулись, поскольку в последние годы водные пути страны были очищены. The Washington Post сообщает, что животные - обычное явление в вестибюлях больниц и бассейнов кондоминиумов, и их даже видели пьющими из общественных фонтанов в Сингапуре.

Хотя речные выдры кажутся доброжелательными и кроткими, эти животные нападают на людей. Как сообщает Guardian, в мае 77-летний мужчина был укушен выдрой за ногу во время тренировки у реки Калланг в Сингапуре. В сентябре жители Анкориджа на Аляске столкнулись со стаей агрессивных выдр, которые нападали на собак, детей и взрослых возле ручьев, рек и озер в этом районе.