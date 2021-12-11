Судьям напомнил о запрете нецензурной лексики в документах

Комиссия Совета судей России по этике напомнила всем судьям страны о недопустимости использования нецензурной лексики в официальных документах, в том числе судебных решениях. Об этом говорится в информационном письме комиссии, опубликованном на официальном сайте Совета.

"Присутствие в тексте судебного постановления ненормативной лексики, тем более нецензурной брани как самого вульгарного и общественно осуждаемого вида ненормативной лексики, является прямым нарушением требований действующего законодательства", - говорится в письме.

Как уточняет ТАСС, поводом для рассмотрения этого вопроса стало присутствие нецензурной лексики в одном из арбитражных решений. Эта история в свое время вызвала резонанс в Сети. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ обнаружил "зашифрованные" ругательства в тексте решений, опубликованных на сайте одного из арбитражных судов. Нецензурные выражения по отношению к некоторым участникам процессы были напечатаны шрифтом белого цвета. Из-за цвета текста их было не видно на белом фоне. Однако эту фразу можно было заметить при выделении и копировании. В общем, получалась эдакая судейская фига в кармане. Поэтому Совету судей пришлось в воспитательных целях сделать соответствующие разъяснения.

"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - отмечается в письме.

Как подчеркнула комиссия по этике, утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики - одна из основных задач органов судейского сообщества.