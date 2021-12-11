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Рубрика: Культура

"Театр Терезы Дуровой" приглашает в театральное путешествие по Мексике

Текст: Наталья Лебедева
"Театр Терезы Дуровой" представляет вторую масштабную премьеру театрального сезона 2021/22 - музыкальный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек", который продолжит популярную серию этнических спектаклей, знакомящих зрителей с культурой разных стран. На этот раз режиссер, народная артистка РФ Тереза Дурова приглашает юных зрителей в захватывающее путешествие по одной из самых загадочных стран мира - Мексике.
Фото: Предоставлено Театром Терезы Дуровой Фото: Предоставлено Театром Терезы Дуровой
Фото: Предоставлено Театром Терезы Дуровой

Тереза Дурова уверена, что театральные путешествия лучшие.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Поэтому в декабре мы "переплывем" через океан и окажемся в Мексике XIX века, стране с невероятной историей и традициями, - рассказывает она. - 400 лет назад здесь обосновались испанцы, оказавшие серьезное и порой разрушительное влияние на культуру и уклад местных жителей - майя, ацтеков и других племен. Однако поразительно, что культ кукурузы, или по-испански маиса, устоял под натиском религиозных концепций европейцев и сохранился по сей день! "Человек произошел из кукурузы" - гласят индейские легенды".

Но спектакль, конечно, будет не только об этом. Режиссер предлагает зрителям поговорить о злободневном. Что такое богатство? Откуда появляется зависть? До чего доводит жадность и алчность? За что в жизни приходится платить? "Ведь нет разницы, где мы живем - в России, Мексике или Австралии. Людей всегда обуревают схожие чувства. И с течением времени, ходом веков ничего не меняется", - заметила Тереза Дурова.

Главная героиня спектакля готовится к своему пятнадцатому дню рождения, а этот праздник в Мексике принято отмечать с особым размахом, ведь детство заканчивается и начинается взрослая жизнь. И все было прекрасно, пока младший брат героини не угодил в историю, да еще такую, что без магии из нее не выбраться.

Фото: Предоставлено Театром Терезы Дуровой

Зрителям спектакля предстоит узнать, на что способна простая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и жестокими люди и что случится, если произнести заклинание "Раз, два, три! Есть душа внутри?". А еще зрители услышат, как звучат мексиканские инструменты: уэуэтл, чичтли, гуиро и конга.

Оригинальный сюжет "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" придумал Артем Абрамов, вдохновившись мексиканскими преданиями. Среди создателей спектакля - поэт Андрей Усачев, художник-постановщик Мария Рыбасова, хореограф-постановщик Артур Ощепков.

Культура Театр Драматический театр

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