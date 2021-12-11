"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян

Мошенники придумали более простую и дешевую схему кражи денег со счетов россиян, предполагающую использование методов социальной инженерии. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Злоумышленники рассылают жертвам предупреждения по СМС или электронной почте, в которых говорится о возможных списаниях средств с карты или возникших проблемах с банковским счетом. В некоторых случаях граждан пытаются убедить, что им положены выплаты или увеличение пособий.

По словам эксперта, основной "тонкий психологический момент" этой схемы заключается в том, что жертва должна сама позвонить оператору, чтобы разобраться в ситуации. Как показывает практика - граждане больше доверяют тем, кому звонят сами.

"Если жертва сама принимает решение связаться с мошенником, она уверена, что инструкции, которые дает оператор, помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий", - объяснила Лазарева.

Она отметила, что полностью защитить людей от этой схемы мошенничества невозможно, однако снизить количество жертв могла бы перенастройка почтовыми сервисами работы своих спам-фильтров.