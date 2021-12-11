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11.12.2021 08:50
Рубрика: Происшествия

"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян

Текст: Матвей Линник

Мошенники придумали более простую и дешевую схему кражи денег со счетов россиян, предполагающую использование методов социальной инженерии. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Фото: iStock
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Злоумышленники рассылают жертвам предупреждения по СМС или электронной почте, в которых говорится о возможных списаниях средств с карты или возникших проблемах с банковским счетом. В некоторых случаях граждан пытаются убедить, что им положены выплаты или увеличение пособий.

По словам эксперта, основной "тонкий психологический момент" этой схемы заключается в том, что жертва должна сама позвонить оператору, чтобы разобраться в ситуации. Как показывает практика - граждане больше доверяют тем, кому звонят сами.

"Если жертва сама принимает решение связаться с мошенником, она уверена, что инструкции, которые дает оператор, помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий", - объяснила Лазарева.

Она отметила, что полностью защитить людей от этой схемы мошенничества невозможно, однако снизить количество жертв могла бы перенастройка почтовыми сервисами работы своих спам-фильтров.

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