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11.12.2021 13:59
Рубрика: В мире

Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием

Текст: Максим Макарычев

Первый в мире дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. Eren будет передан на баланс министерства обороны Турции после завершения всех фаз испытаний.

Фото: РИА Новости
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"

Дрон Eren способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Название разработке дал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Максимальная высота полета Eren составляет три тысячи метров, сообщает турецкое агентство Anadolu. В ходе тестирований Eren наносил удары по стальной пластине. Разработчики дрона пояснили, что он поможет военным уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов. Турция входит в число шести стран мира, которые могут производить собственные дроны.

В начале декабря стало известно, что Анкара поставит Киеву еще 24 летальных беспилотника Bayraktar. Агентство Bloomberg, со ссылкой на чиновников турецкого правительства, сообщила, что украинская сторона ранее получила "значительно больше Bayraktar, чем сообщали официальные источники". Напомним, что в конце октября Генштаба ВСУ подтвердил, что вооруженные беспилотники турецкого производства были впервые были использованы во время вооруженного конфликта на Украине. В Москве отметили, что применение БПЛА является грубым нарушением Минских соглашений.

Боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 может нести максимальную нагрузку более 150 килограмм. Дрон может летать на высоте до 6700 метров и проводить в воздухе без перерыва более 24 часов.

В мире Ближний Восток Турция

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