Ученые объяснили, почему тучные люди тяжелее переносят COVID-19

Лишний вес и ожирение ухудшает течение коронавирусной инфекцией. Считалось, что это происходит потому, что тучные люди имеют, как правило, сопутствующие заболевания - сердца, сосудов, печени или почек и поэтому труднее справляются с вирусом.

Однако микробиологи из Медицинской школы Стэнфордского университета нашли объяснение этому на молекулярном уровне.

Ученые изучили воздействие коронавируса на жировую ткань и его связь с тяжелым течением COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале BioRxiv.

Было выявлено две клеточные мишени коронавирусной инфекции в жировой ткани: зрелые адипоциты и макрофаги жировой ткани, их поражает вирус. РНК коронавируса обнаружилось также в клетках подкожной, сальниковой, перикардиальной и эпикардиальной жировой ткани. Кроме того, вирус активирует воспалительные сигнальные пути в макрофагах и секрецию воспалительных факторов, включая цитокины и интерферонзависимые гены, которые связаны с тяжелым течением COVID-19.

Таким образом, стало ясно, что жировая ткань может служить дополнительным резервуаром для коронавируса, который усиливает системное и местное воспаление, вызывая тяжелое течение заболевания.

Также ученые исследовали образцы тканей легких, сердца, почек и жировой ткани умерших пациентов на наличие коронавируса методом ПЦР в реальном времени. Самый высокий уровень SARS-CoV-2 был выявлен в ткани легких. На втором месте находилась жировая ткань, затем сердце и почки. Проведенная аутопсия пораженных тканей доказала, что жировая ткань может накапливать коронавирус и способствовать патогенному воспалению.