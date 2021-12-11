Ушел из жизни бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Из жизни ушел Федор Иванович Ладыгин - бывший начальником ГРУ ГШ в самый непростой для страны период - начала 1990-х. Умер не от ковида, а от тяжелой и продолжительной болезни.

Родился он 10 марта 1937 года в Белгородской области. Окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского, разведчиком быть не собирался. Но судьба сложилась так, что в 1973 году Федор Иванович оказался в системе Главного разведуправления Генштаба. В сентябре 1992 года он возглавил ГРУ ГШ, которым руководил до мая 1997 года.

Мало кому известно, что начальником одной из лучших в мире военных разведок Ладыгин стал по результатам конкурса. То было временем, когда стало модно отбирать на руководящие должности тех, кто представлял наиболее привлекательную программу развития той структуры, руководить которой собирался.

Конечно, это полный бред, но на рубеже 1980-1990-х годов избирали даже генеральных конструкторов оборонных КБ. Не обошло модное веяние и армию. Сегодня трудно сказать, что предлагал в 1992 году генерал Ладыгин и кто были его конкурентами. Но выбрали его. И он с честью справился со своими обязанностями. Главное - он не дал уничтожить ГРУ, а такие попытки были. В памяти своих товарищей Федор Иванович останется как пример честного служения Отечеству, а не политической конъюнктуре.