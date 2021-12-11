В Болгарии создана парламентская коалиция

В Болгарии после третьих за год парламентских выборов четыре из семи представленных в законодательном органе партии подписали коалиционное соглашение. Таким образом, управление республикой на себя готовы взять недавно созданное объединение "Продолжаем перемены" (ПП), социалисты, партия популярного телеведущего Слави Трифонова "Есть такой народ" и коалиция "Демократическая Болгария". Впервые за долгие годы к распределению правительственных постов не будет допущена прозападная партия ГЕРБ.

В понедельник в парламенте состоится голосование по составу будущего правительства. Места в кабмине, главой которого, по всей видимости, станет лидер ПП Кирил Петков, будут распределены между партнерами по коалиции по схеме 10-4-4-3. Партия ГЕРБ, руководившая страной до апреля 2021 года, оказалась в оппозиции.

"На вас возлагается ответственность реформировать модель управления, расправиться с коррупцией и беззаконием, избавиться от закулисных интриг", - заявил Петкову в ходе вручения мандата президент Болгарии Румен Радев. Глава государства также выразил надежду на успешный исход процедуры формирования правительства после двух провальных попыток сделать это ранее в текущем году.

"Вы начали перемены на площадях месяцами ранее, сейчас пришло время закончить эту работу до конца, - подчеркнул Петков, отсылая к активной поддержке Радевым массовых митингов против правительства ГЕРБ в 2020 году. - Пришло время, чтобы спустя 32 года (после так называемого "перехода к демократии" - прим. "РГ") болгарский народ почувствовал заботу со стороны управленцев".

Одной из тем, способных вызвать разногласия в коалиции, являются отношения с Россией. В то время как социалисты выступают за развитие двустороннего диалога, и в частности, постепенную отмену наложенных на РФ санкций, болгарские демократы настаивают на более жесткой линии, продиктованной в ЕС и НАТО. На этом фоне ПП, заявившая в качестве своей основной цели налаживание внутриполитической ситуации, старается играть роль консолидирующей силы, предлагающей компромиссы.