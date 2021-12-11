В Израиле зафиксирован первый тяжелый случай после заражения "омикроном"

Новости

В РПЦ проступки подростков объяснили недостатком религиозного образования 23:14
ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса 23:09
Геннадий Онищенко объяснил, как пережить холода 22:57
Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии 22:51
Митрополит Иларион: Об объединении православных и католиков никто не ведет речи 22:49
РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира 22:35
Заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев покинул клуб 22:25
Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год 22:10
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 21:45
СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта 21:39
До 1 542 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:34
Женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию на ЧМ 21:14
Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 18:34
В Москву идет резкое потепление 18:30
Не только витамин C: названы полезные свойства лимона 18:28
В Москве двое детей пострадали при пожаре 18:17
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 18:04
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 17:56
На Садовом кольце столкнулись три автомобиля 17:51
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 17:51
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 17:48
Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР" 17:36
Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 23:07
Рубрика: В мире

В Израиле зафиксирован первый тяжелый случай после заражения "омикроном"

Текст: Ирина Невинная
Новый штамм коронавируса продолжает распространяться в Израиле. По данным на сегодняшний вечер, в стране зарегистрировано уже 106 случаев заражения "омикроном", в том числе - первый случай тяжелого течения заболевания. вызванного этим штаммом коронавируса, - об этом сообщает IsraelInfo.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из зарегистрированных 106 случаев инфицирования "омикроном" 55 подтверждены генетическим секвенированием, а 51 диагностирован по специфическим результатам ПЦР-теста. Больной, который сейчас в тяжелом состоянии, не был инфицирован, - отмечает издание. подчеркивая, что "это первый известный тяжелый случай "омикрона" в Израиле".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко

Интересные данные приводятся по заболевшим в привязке к вакцинации. По данным минздрава Израиля, абсолютное большинство подтвержденных случаев "омикрона" - 42 из 55 - выявлены у людей, прошедших полную вакцинацию менее шести месяцев назад и считающихся "защищенными".

У 63 из 106 зараженных инфекция протекает бессимптомно, у 40 имеются те или иные симптомы заболевания, по трем случаям информация еще не поступила в минздрав.

В 11 из 55 подтвержденных случаев люди не ездили за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за границы больными, что указывает на то, что южноафриканский штамма распространяется по территории Израиля.

Также сегодня были обнародованы результаты исследования, проведённого в крупном израильском медицинском центре имени Хаима Шибы. Главный вывод ученых: люди, получившие полный курс прививки вакциной Pfizer более пяти месяцев назад, не имеют практически никакой защиты против штамма "омикрон". Однако получившие третью, бустерную прививку, защищены, хотя эффективность этой защиты в четыре раза ниже, чем против штамма "дельта".

"[Сыворотка крови] людей, получивших вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладает никакой нейтрализующей способностью против "омикрона". Хотя такая способность есть против варианта "дельта". И это очень тревожно. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита", - сказала в субботу вечером на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы центра профессор Гили Регев Йохай.

"Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать "дельту", примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм. Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем", - цитирует ученого ТАСС.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире