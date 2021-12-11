В Израиле зафиксирован первый тяжелый случай после заражения "омикроном"

Новый штамм коронавируса продолжает распространяться в Израиле. По данным на сегодняшний вечер, в стране зарегистрировано уже 106 случаев заражения "омикроном", в том числе - первый случай тяжелого течения заболевания. вызванного этим штаммом коронавируса, - об этом сообщает IsraelInfo.

Из зарегистрированных 106 случаев инфицирования "омикроном" 55 подтверждены генетическим секвенированием, а 51 диагностирован по специфическим результатам ПЦР-теста. Больной, который сейчас в тяжелом состоянии, не был инфицирован, - отмечает издание. подчеркивая, что "это первый известный тяжелый случай "омикрона" в Израиле".

Интересные данные приводятся по заболевшим в привязке к вакцинации. По данным минздрава Израиля, абсолютное большинство подтвержденных случаев "омикрона" - 42 из 55 - выявлены у людей, прошедших полную вакцинацию менее шести месяцев назад и считающихся "защищенными".

У 63 из 106 зараженных инфекция протекает бессимптомно, у 40 имеются те или иные симптомы заболевания, по трем случаям информация еще не поступила в минздрав.

В 11 из 55 подтвержденных случаев люди не ездили за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за границы больными, что указывает на то, что южноафриканский штамма распространяется по территории Израиля.

Также сегодня были обнародованы результаты исследования, проведённого в крупном израильском медицинском центре имени Хаима Шибы. Главный вывод ученых: люди, получившие полный курс прививки вакциной Pfizer более пяти месяцев назад, не имеют практически никакой защиты против штамма "омикрон". Однако получившие третью, бустерную прививку, защищены, хотя эффективность этой защиты в четыре раза ниже, чем против штамма "дельта".

"[Сыворотка крови] людей, получивших вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладает никакой нейтрализующей способностью против "омикрона". Хотя такая способность есть против варианта "дельта". И это очень тревожно. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита", - сказала в субботу вечером на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы центра профессор Гили Регев Йохай.

"Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать "дельту", примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм. Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем", - цитирует ученого ТАСС.