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11.12.2021 04:00
Рубрика: Экономика

В ПФР пояснили, кому полагается "сельская надбавка" к пенсии

Текст: Елена Манукиян
Повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, пояснили "РГ" в Пенсионном фонде.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

При этом, работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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После 1992 года право на "сельскую надбавку" получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых - сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство - их не основной вид деятельности.

Так, например, в сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности - сельским хозяйством, или диспетчер структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера. Сейчас, чтобы ее получать, нужно обязательно проживать на селе.

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