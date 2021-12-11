В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек

К 2030 году планируется увеличить туристический поток в Россию в два раза - с 65 до 140 млн человек ежегодно. Об этом заявил гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов на Владимирском инвестиционном форуме в субботу.

"Это очень амбициозная задача, которая открывает нам не только ответственность, но новые возможности для развития регионов, для создания новых рабочих мест, притока инвестиций в инфраструктуру", - цитирует его ТАСС.

По словам Суханова, увеличение турпотока требует повышения качества инфраструктуры и сервиса.

Ранее член экспертного совета по туризму в Совфеде Дмитрий Горин рассказал, что, несмотря на пандемию и введенные в ряде регионов ограничения, рост внутреннего турпотока по России по итогам года может составить 20 процентов к уровню 2019 года.