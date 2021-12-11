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11.12.2021 23:14
Рубрика: Общество

В РПЦ проступки подростков объяснили недостатком религиозного образования

Текст: Елена Яковлева

Читинский подросток, прикуривший от свечи в кафедральном соборе Читы, не получил никакого религиозного образования, и в этом ключ к пониманию его поступка, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

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- Он сказал одну важную фразу, которая, на мой взгляд, является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации​​​. Он сказал: "я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой", - сказал митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

В наказание за содеянное судья назначил подростку 120 часов обязательных работ. В Забайкальском краевом суде сообщили, что он признал вину, раскаялся и принес извинения прихожанам храма после службы.

Эти извинения, считает митрополит Иларион, приводят к мысли, что в знаменитой фразе "казнить нельзя помиловать" запятую следует поставить после слова "нельзя".

- До тех пор, пока у нас будет расти поколение молодых людей, которые не получают в школах никаких сведений о религиозных традициях, кроме одного курса, который в четвертом классе ведут в течение одного часа в неделю, - я думаю, что до тех пор у нас будут сохраняться и такие проблемы, и более серьезные проблемы, - сказал митрополит Иларион.

По его словам, сегодня, несмотря на многие усилия, "ни церковь, ни другие религиозные традиции не допускаются у нас в школы".

Справка "РГ"

В Москве был задержан 19-летний Виталий Мирошников, который в прошлом году прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы, снял это на видео и выложил в своем блоге. По решению суда был приговорен к обязательным работам, но не отбыв наказания, уехал в Москву. За такой побег задержанному недавно блогеру может грозить ужесточение наказания, Митрополит Иларион связал происшедшее недостатком религиозного образования.

Общество Религия

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