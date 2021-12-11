В штате Кентукки из-за торнадо погибли 70 человек

По меньшей мере, 70 человек погибли в результате торнадо и сильной непогоды, обрушившейся в течение ночи на штат Кентукки, сообщил губернатор Энди Бешир.

"Я уверен, что число жертв будет больше 70, а до конца дня оно может превысить 100", - сказал он во время пресс-конференции в субботу. Губернатор назвал ситуацию "неописуемой", указав, что люди пережили четыре торнадо. Скорость ветра достигала 225 километров в час.

На спутниковых снимках Национального управления океанических и атмосферных исследований видно, что в шести штатах было зафиксировано множество торнадо.

Десятки людей погибли после того, как торнадо и сильная непогода посеяли хаос в пятницу вечером и в субботу утром в нескольких штатах, включая Кентукки, Иллинойс, Теннесси и Арканзас. Спасательные бригады до сих пор разбирают завалы, информирует издание USA TODAY.