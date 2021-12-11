В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами

В американском городе Монетт (штат Арканзас) торнадо частично разрушил дом престарелых. В результате не менее двух человек погибли, еще 20 находятся под завалами.

По сведениям местного филиала телеканала NBC, пять человек получили ранения, но смогли выбраться из полуразрушенного здания. На месте ЧП работают экстренные службы, которые были усилены отрядами из соседнего города. Уточняется, что торнадо сорвал крышу с дома престарелых и обрушил одно крыло здания.

Накануне американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс, пишет ТАСС.