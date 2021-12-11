ВЦИОМ назвал самые популярные фильмы, книги и песни у россиян

Самый популярный фильм у россиян "Москва слезам не верит", книга - "Как закалялась сталь", песня - "Катюша". Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках проекта "30 лет без СССР", и публикуемого на сайте центра.

Опрос показал, что у большинства людей есть любимый советский фильм (82%), любимая советская песня (61%) и любимая советская книга (55%).

Правда, абсолютных лидеров по предпочтениям среди кинолент, книг и песен нет: самые популярные произведения набрали максимум по 6% поклонников. Так среди фильмов планку в 1% преодолели 25 лент, среди книг - 19 произведений, среди песен - 23 (с учетом сборных ответов - "песни Аллы Пугачевой", "песни Муслима Магомаева", "песни Виктора Цоя" и "песни Анны Герман").

Самыми любимыми фильмами по итогам опроса стали две мелодрамы - "Москва слезам не верит" (6%) и "Девчата" (5%). На третьем месте по числу собранных голосов - комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (4%). Так же по 4% голосов собрали военные фильмы - "В бой идут одни старики" и "А зори здесь тихие". Еще в число любимых вошла популярная новогодняя кинокомедия-сказка "Ирония судьбы, или С легким паром!", комедия "Бриллиантовая рука", многосерийный фильм "17 мгновений весны" и военная драма "Офицеры" - все по 3 %.

Среди мелодий и песен больше всего голосов - по 4 % набрали песня "Катюша" и гимн Советского Союза. Правда, самой популярной у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет стала песня Евгения Крылатова "Прекрасное далеко" (7% в этой возрастной категории). Так же планку в 2% преодолели песни о Великой Отечественной войне - "День Победы" (3%), "Священная война" (2%), "Смуглянка" (2%), а так же песня "Надежда" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова (2%) в исполнении Анны Герман.

Среди литературных произведений самыми популярными стали - "Как закалялась сталь" Николая Островского (5%), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (4%) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (3%). По 2% голосов набрали еще всего две книги - роман Михаила Шолохова "Поднятая целина" и роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Относительно популярным среди молодежи от 18 до 25 лет стал "Пикник на обочине" братьев Стругацких (3%). Также по 3% голосов среди этой же возрастной категории получила повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце".