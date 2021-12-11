ВЦИОМ назвал самые популярные фильмы, книги и песни у россиян

Новости

Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 16:25
Рубрика: Культура

ВЦИОМ назвал самые популярные фильмы, книги и песни у россиян

Текст: Владимир Емельяненко
Самый популярный фильм у россиян "Москва слезам не верит", книга - "Как закалялась сталь", песня - "Катюша". Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках проекта "30 лет без СССР", и публикуемого на сайте центра.

Опрос показал, что у большинства людей есть любимый советский фильм (82%), любимая советская песня (61%) и любимая советская книга (55%).

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции"

Правда, абсолютных лидеров по предпочтениям среди кинолент, книг и песен нет: самые популярные произведения набрали максимум по 6% поклонников. Так среди фильмов планку в 1% преодолели 25 лент, среди книг - 19 произведений, среди песен - 23 (с учетом сборных ответов - "песни Аллы Пугачевой", "песни Муслима Магомаева", "песни Виктора Цоя" и "песни Анны Герман").

Самыми любимыми фильмами по итогам опроса стали две мелодрамы - "Москва слезам не верит" (6%) и "Девчата" (5%). На третьем месте по числу собранных голосов - комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (4%). Так же по 4% голосов собрали военные фильмы - "В бой идут одни старики" и "А зори здесь тихие". Еще в число любимых вошла популярная новогодняя кинокомедия-сказка "Ирония судьбы, или С легким паром!", комедия "Бриллиантовая рука", многосерийный фильм "17 мгновений весны" и военная драма "Офицеры" - все по 3 %.

Среди мелодий и песен больше всего голосов - по 4 % набрали песня "Катюша" и гимн Советского Союза. Правда, самой популярной у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет стала песня Евгения Крылатова "Прекрасное далеко" (7% в этой возрастной категории). Так же планку в 2% преодолели песни о Великой Отечественной войне - "День Победы" (3%), "Священная война" (2%), "Смуглянка" (2%), а так же песня "Надежда" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова (2%) в исполнении Анны Герман.

Среди литературных произведений самыми популярными стали - "Как закалялась сталь" Николая Островского (5%), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (4%) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (3%). По 2% голосов набрали еще всего две книги - роман Михаила Шолохова "Поднятая целина" и роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Относительно популярным среди молодежи от 18 до 25 лет стал "Пикник на обочине" братьев Стругацких (3%). Также по 3% голосов среди этой же возрастной категории получила повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Культура Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Ушел из жизни бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах