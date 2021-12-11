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11.12.2021 04:50
Рубрика: Общество

Врач назвал симптомы, предшествующие инфаркту мозга

Текст: Николай Грищенко

Ишемический инсульт, он же инфаркт головного мозга - это острое состояние, когда у человека нарушается сознание, дыхание и работа сердца. Иногда человек может потеряться память, начинается нарушение умственного здоровья и в самых тяжелых случаях возможен летальный исход.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Инсульт не возникает на пустом месте. Чаще всего риск выше у тех, кто страдает от артериальной гипертонии, сахарного диабета, у кого есть избыточный вес или даже ожирение, а также отягощенная наследственность, присутствует какая-то патология сосудов головного мозга", - рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.

Патология развивается при резком повышении артериального давления в ответ на физическую нагрузку, либо у людей с атеросклерозом сосудов, либо у тех, кто страдает сахарным диабетом, фибрилляцией предсердий.

Первыми симптомами могут быть: сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения, чувство онемения в руках.

"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга. Проявляется он триадой. У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе - меняется речь. Третье - отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает", - рассказал кардиолог.

В таких случаях необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Больного следует положить на ровную твердую поверхность и при возможности измерить давление и обязательно сообщить врачу.

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