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11.12.2021 06:23
Рубрика: Общество

Врач назвал три продукта, незаметно вызывающие резкий скачок сахара

Текст: Оксана Грибанова

Есть ряд популярных продуктов, употребление которых не лучшим образом влияет на организм, при этом человек может легко без них обойтись. Об этом на своем канале в YouTube рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. Ранее доктор отмечал, что белый рис и картофель - это гарниры, от которых лучше отказаться. Есть и другая еда, которая многими воспринимается как суперфуды. На деле же такие продукты "незаметно", так как об этом многие не подозревают, провоцируют повышение уровня сахара при каждом употреблении.

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"Из продуктов, которые мы едим систематически, я бы исключил сухофрукты, фруктовые соки и мед", - отметил Алексей Ковальков.

Есть мед нужно осторожно и в небольших количествах, воспринимая продукт не как десерт, а скорее как лекарство. Достаточно ложки меда с теплым чаем при простуде. Дело в том, что в меде содержится много углеводов, а по биохимическому индексу этот продукт приравнивается к сахару. То есть, заменять сахар медом - идея плохая, продукты одинаково негативно воздействуют на организм с точки зрения повышения сахара в крови. Так, любая порция сладкого вызывает резкий выброс инсулина и скачок сахара. Мед - не исключение.

Что касается фруктовых соков, то их регулярное употребление из-за высокого содержания "жидкого сахара" в напитках изнашивает поджелудочную железу. Одно дело съесть целый апельсин, богатый клетчаткой и прочим, другое - выжать из него сок, отметил диетолог. Также много сахара в сухофруктах.

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