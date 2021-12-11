Врач назвал три продукта, незаметно вызывающие резкий скачок сахара

Есть ряд популярных продуктов, употребление которых не лучшим образом влияет на организм, при этом человек может легко без них обойтись. Об этом на своем канале в YouTube рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. Ранее доктор отмечал, что белый рис и картофель - это гарниры, от которых лучше отказаться. Есть и другая еда, которая многими воспринимается как суперфуды. На деле же такие продукты "незаметно", так как об этом многие не подозревают, провоцируют повышение уровня сахара при каждом употреблении.

"Из продуктов, которые мы едим систематически, я бы исключил сухофрукты, фруктовые соки и мед", - отметил Алексей Ковальков.

Есть мед нужно осторожно и в небольших количествах, воспринимая продукт не как десерт, а скорее как лекарство. Достаточно ложки меда с теплым чаем при простуде. Дело в том, что в меде содержится много углеводов, а по биохимическому индексу этот продукт приравнивается к сахару. То есть, заменять сахар медом - идея плохая, продукты одинаково негативно воздействуют на организм с точки зрения повышения сахара в крови. Так, любая порция сладкого вызывает резкий выброс инсулина и скачок сахара. Мед - не исключение.

Что касается фруктовых соков, то их регулярное употребление из-за высокого содержания "жидкого сахара" в напитках изнашивает поджелудочную железу. Одно дело съесть целый апельсин, богатый клетчаткой и прочим, другое - выжать из него сок, отметил диетолог. Также много сахара в сухофруктах.