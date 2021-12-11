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11.12.2021 06:00
Рубрика: Общество

Врач объяснил, зачем лечиться неисцелимому больному

Текст: Георгий Панин
В большинстве случаев некоторые онкологические заболевания удается диагностировать только на последних стадиях, поскольку на ранних они никак себя не проявляют. И некоторые пациенты отказываются от лечения, считая, что это уже не имеет смысла.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, объяснил, что может дать лечение онкологических заболеваний на последних стадиях:

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Если рак не находят в процессе онкоскрининга или каких-то других исследований, пациент обращается с жалобами тогда, когда опухоль уже разрослась и во многих случаях дала метастазы.

Например, очень часто злокачественные новообразования на ранних стадиях находят при подготовке к плановым операциям, при комплексных обследованиях во время беременности и так далее.

Когда пациент узнает, что у него рак на 3-4 стадии встает вопрос о назначении лечения. И некоторые пациенты сомневаются в его необходимости, ведь в большинстве случаев болезнь уже нельзя победить полностью.

Однако в онкологии более применимо слово не "излечение", а "ремиссия". И задача терапии обеспечить пациенту наиболее продолжительную ремиссию и высокое качество жизни. Именно поэтому отказываться от лечения нельзя даже в самой тяжелой ситуации.

Например, пациенту не назначено хирургическое лечение. Обычно это случается, когда опухоль слишком большая или она дала метастазы. Также операция не показана при лечении мелкоклеточного рака легкого и так далее. В таких случаях используется медикаментозная терапия, которая способна замедлить развитие заболевания и улучшить состояние больного.

Лечение онкологических заболеваний на последних стадиях может уменьшить размер опухоли, предотвратить распространение метастаз, уменьшить болевой синдром, а также улучшить качество жизни.

Чтобы было понятнее, приведу пример. Рассмотрим пациента с мелкоклеточным раком легкого, у которого нашли заболевание на последней стадии. Если немедленно начать лечение можно продлить ему жизнь минимум на полгода-год. Если же все оставить как есть - то болезнь убьет организм в среднем за 1-2 месяца.

При этом, в случае с адекватной терапией качество жизни пациента будет гораздо выше. Удастся затормозить развитие опухоли, распространение метастаз, снять болевой синдром, предотвратить преждевременный отказ органов и так далее.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Затормозить развитие метастаз иногда бывает даже более приоритетной задачей, чем воздействие на основную опухоль. Например, метастаз, появившийся в позвоночнике, может привести к сильным болям или параличу. А метастаз в головном мозге к тому, что человек полностью перестанет себя контролировать, узнавать близких, потеряет способность ясно мыслить и разговаривать.

Конечно, в каждом случае все может быть индивидуально и обобщать не стоит. Но никогда нельзя исключить шанс на ремиссию. Известно достаточно случаев, когда с помощью химиотерапии удалось уменьшить размеры опухоли до приемлемых, а затем удалить ее хирургическим путем.

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