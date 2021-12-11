Новости

В РПЦ проступки подростков объяснили недостатком религиозного образования 23:14
ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса 23:09
Геннадий Онищенко объяснил, как пережить холода 22:57
Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии 22:51
Митрополит Иларион: Об объединении православных и католиков никто не ведет речи 22:49
РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира 22:35
Заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев покинул клуб 22:25
Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год 22:10
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 21:45
СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта 21:39
До 1 542 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:34
Женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию на ЧМ 21:14
Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 18:34
В Москву идет резкое потепление 18:30
Не только витамин C: названы полезные свойства лимона 18:28
В Москве двое детей пострадали при пожаре 18:17
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 18:04
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 17:56
На Садовом кольце столкнулись три автомобиля 17:51
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 17:51
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 17:48
Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР" 17:36
Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 23:09
Рубрика: В мире

ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса

Текст: Александр Саможнев

Украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение. Речь идет о девяти единицах военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Медведчук: Окно возможностей по Донбассу для Зеленского остается открытым

По его словам, среди обнаруженной техники и вооружения были минометы "Василек" и танки Т-80. Кроме того, был перехвачен и приземлен в районе поселка шахты "Октябрьская" беспилотник "Валькирия" 54-й бригады ВСУ.

С помощью этого беспилотника силовики вели разведку и готовили данные для обстрелов. Расшифровка программы показала, что очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница №21.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
В штате Кентукки из-за торнадо погибли 70 человек
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире