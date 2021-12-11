ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса

Украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение. Речь идет о девяти единицах военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, среди обнаруженной техники и вооружения были минометы "Василек" и танки Т-80. Кроме того, был перехвачен и приземлен в районе поселка шахты "Октябрьская" беспилотник "Валькирия" 54-й бригады ВСУ.

С помощью этого беспилотника силовики вели разведку и готовили данные для обстрелов. Расшифровка программы показала, что очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница №21.