За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 30 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3140
- 2 Санкт-Петербург 2045
- 3 Московская область 1833
- 4 Самарская область 733
- 5 Краснодарский край 721
- 6 Красноярский край 719
- 7 Пермский край 680
- 8 Свердловская область 661
- 9 Ростовская область 649
- 10 Воронежская область 641
- 11 Челябинская область 623
- 12 Иркутская область 602
- 13 Нижегородская область 577
- 14 Омская область 570
- 15 Республика Башкортостан 559
- 16 Алтайский край 517
- 17 Хабаровский край 510
- 18 Саратовская область 492
- 19 Приморский край 463
- 20 Ставропольский край 450
- 21 Волгоградская область 400
- 22 Новосибирская область 389
- 23 Ленинградская область 377
- 24 Тверская область 363
- 25 Кемеровская область 356
- 26 Липецкая область 355
- 27 Вологодская область 355
- 28 Пензенская область 349
- 29 Архангельская область 340
- 30 Белгородская область 320
- 31 Республика Крым 308
- 32 Забайкальский край 307
- 33 Ульяновская область 305
- 34 Тюменская область 305
- 35 Владимирская область 299
- 36 Ярославская область 273
- 37 Республика Коми 266
- 38 Амурская область 262
- 39 Республика Карелия 254
- 40 Орловская область 253
- 41 Кировская область 250
- 42 Оренбургская область 247
- 43 Астраханская область 239
- 44 Республика Саха (Якутия) 238
- 45 Тульская область 237
- 46 Республика Бурятия 236
- 47 Брянская область 234
- 48 Томская область 230
- 49 Тамбовская область 219
- 50 Рязанская область 215
- 51 Смоленская область 205
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 204
- 53 Ивановская область 200
- 54 Калужская область 199
- 55 Новгородская область 193
- 56 Калининградская область 192
- 57 Удмуртская Республика 190
- 58 Республика Татарстан 189
- 59 Курганская область 187
- 60 Псковская область 177
- 61 Сахалинская область 170
- 62 Севастополь 165
- 63 Костромская область 165
- 64 Мурманская область 158
- 65 Республика Дагестан 153
- 66 Курская область 145
- 67 Республика Мордовия 141
- 68 Республика Хакасия 140
- 69 Республика Чувашия 140
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
- 71 Республика Марий Эл 121
- 72 Республика Адыгея 114
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 74 Республика Ингушетия 82
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 81
- 76 Чеченская Республика 81
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 70
- 78 Камчатский край 51
- 79 Республика Тыва 45
- 80 Республика Алтай 36
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Магаданская область 32
- 83 Республика Калмыкия 18
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 986 967 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,05%
- 2. Республика Тыва 0,14%
- 3. Республика Алтай 0,15%
За последние сутки подтверждена 1 171 смерть
- Москва 86
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 53
- Воронежская область 40
- Красноярский край 38
- Свердловская область 35
- Волгоградская область 34
- Республика Башкортостан 29
- Нижегородская область 29
- Челябинская область 29
- Краснодарский край 28
- Ростовская область 28
- Ставропольский край 28
- Самарская область 28
- Алтайский край 27
- Республика Коми 26
- Иркутская область 25
- Республика Крым 23
- Пермский край 22
- Рязанская область 21
- Брянская область 19
- Республика Чувашия 19
- Тюменская область 19
- Пензенская область 17
- Вологодская область 15
- Ленинградская область 15
- Саратовская область 15
- Липецкая область 14
- Ярославская область 14
- Новгородская область 13
- Республика Дагестан 13
- Новосибирская область 13
- Омская область 13
- Ульяновская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Республика Хакасия 11
- Тамбовская область 10
- Тверская область 10
- Тульская область 10
- Архангельская область 10
- Калининградская область 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Республика Бурятия 10
- Белгородская область 8
- Ивановская область 8
- Курская область 8
- Псковская область 8
- Оренбургская область 8
- Хабаровский край 8
- Мурманская область 7
- Калужская область 6
- Севастополь 6
- Республика Марий Эл 6
- Забайкальский край 6
- Приморский край 6
- Орловская область 5
- Смоленская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Татарстан 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Костромская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Кировская область 4
- Кемеровская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 4
- Республика Карелия 3
- Чеченская Республика 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Амурская область 3
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Томская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 288 351 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 446 человек
- Москва 3584
- Московская область 3083
- Санкт-Петербург 2759
- Омская область 846
- Челябинская область 832
- Нижегородская область 766
- Ростовская область 723
- Красноярский край 722
- Пермский край 703
- Воронежская область 695
- Краснодарский край 693
- Самарская область 678
- Ставропольский край 668
- Алтайский край 649
- Волгоградская область 638
- Пензенская область 637
- Республика Башкортостан 623
- Саратовская область 612
- Ульяновская область 578
- Рязанская область 565
- Смоленская область 551
- Калининградская область 477
- Белгородская область 475
- Иркутская область 472
- Свердловская область 460
- Ленинградская область 437
- Тюменская область 398
- Республика Крым 395
- Вологодская область 392
- Забайкальский край 388
- Тверская область 387
- Орловская область 386
- Липецкая область 369
- Брянская область 359
- Хабаровский край 356
- Республика Саха (Якутия) 333
- Оренбургская область 324
- Тамбовская область 316
- Астраханская область 316
- Приморский край 299
- Курская область 298
- Республика Бурятия 298
- Новгородская область 296
- Республика Хакасия 295
- Архангельская область 288
- Ярославская область 286
- Республика Коми 280
- Республика Татарстан 266
- Костромская область 261
- Севастополь 261
- Ханты-Мансийский автономный округ 257
- Новосибирская область 255
- Кемеровская область 251
- Курганская область 244
- Республика Карелия 243
- Мурманская область 240
- Томская область 234
- Владимирская область 226
- Тульская область 215
- Амурская область 211
- Калужская область 206
- Ивановская область 177
- Кировская область 160
- Республика Дагестан 150
- Псковская область 144
- Республика Мордовия 136
- Ямало-Ненецкий автономный округ 125
- Республика Чувашия 119
- Республика Северная Осетия - Алания 113
- Сахалинская область 110
- Удмуртская Республика 106
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Республика Марий Эл 86
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Республика Тыва 79
- Чеченская Республика 77
- Республика Адыгея 65
- Республика Ингушетия 60
- Республика Алтай 45
- Еврейская автономная область 44
- Камчатский край 41
- Магаданская область 35
- Республика Калмыкия 23
- Ненецкий автономный округ 13
- Чукотский автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 709 964.