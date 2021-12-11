За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 30 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3140

2 Санкт-Петербург 2045

3 Московская область 1833

4 Самарская область 733

5 Краснодарский край 721

6 Красноярский край 719

7 Пермский край 680

8 Свердловская область 661

9 Ростовская область 649

10 Воронежская область 641

11 Челябинская область 623

12 Иркутская область 602

13 Нижегородская область 577

14 Омская область 570

15 Республика Башкортостан 559

16 Алтайский край 517

17 Хабаровский край 510

18 Саратовская область 492

19 Приморский край 463

20 Ставропольский край 450

21 Волгоградская область 400

22 Новосибирская область 389

23 Ленинградская область 377

24 Тверская область 363

25 Кемеровская область 356

26 Липецкая область 355

27 Вологодская область 355

28 Пензенская область 349

29 Архангельская область 340

30 Белгородская область 320

31 Республика Крым 308

32 Забайкальский край 307

33 Ульяновская область 305

34 Тюменская область 305

35 Владимирская область 299

36 Ярославская область 273

37 Республика Коми 266

38 Амурская область 262

39 Республика Карелия 254

40 Орловская область 253

41 Кировская область 250

42 Оренбургская область 247

43 Астраханская область 239

44 Республика Саха (Якутия) 238

45 Тульская область 237

46 Республика Бурятия 236

47 Брянская область 234

48 Томская область 230

49 Тамбовская область 219

50 Рязанская область 215

51 Смоленская область 205

52 Ханты-Мансийский автономный округ 204

53 Ивановская область 200

54 Калужская область 199

55 Новгородская область 193

56 Калининградская область 192

57 Удмуртская Республика 190

58 Республика Татарстан 189

59 Курганская область 187

60 Псковская область 177

61 Сахалинская область 170

62 Севастополь 165

63 Костромская область 165

64 Мурманская область 158

65 Республика Дагестан 153

66 Курская область 145

67 Республика Мордовия 141

68 Республика Хакасия 140

69 Республика Чувашия 140

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 126

71 Республика Марий Эл 121

72 Республика Адыгея 114

73 Кабардино-Балкарская Республика 98

74 Республика Ингушетия 82

75 Республика Северная Осетия-Алания 81

76 Чеченская Республика 81

77 Карачаево-Черкесская Республика 70

78 Камчатский край 51

79 Республика Тыва 45

80 Республика Алтай 36

81 Еврейская автономная область 35

82 Магаданская область 32

83 Республика Калмыкия 18

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 986 967 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,05%

2. Республика Тыва 0,14%

3. Республика Алтай 0,15% За последние сутки подтверждена 1 171 смерть Москва 86

Санкт-Петербург 61

Московская область 53

Воронежская область 40

Красноярский край 38

Свердловская область 35

Волгоградская область 34

Республика Башкортостан 29

Нижегородская область 29

Челябинская область 29

Краснодарский край 28

Ростовская область 28

Ставропольский край 28

Самарская область 28

Алтайский край 27

Республика Коми 26

Иркутская область 25

Республика Крым 23

Пермский край 22

Рязанская область 21

Брянская область 19

Республика Чувашия 19

Тюменская область 19

Пензенская область 17

Вологодская область 15

Ленинградская область 15

Саратовская область 15

Липецкая область 14

Ярославская область 14

Новгородская область 13

Республика Дагестан 13

Новосибирская область 13

Омская область 13

Ульяновская область 12

Ханты-Мансийский автономный округ 12

Республика Хакасия 11

Тамбовская область 10

Тверская область 10

Тульская область 10

Архангельская область 10

Калининградская область 10

Кабардино-Балкарская Республика 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Республика Бурятия 10

Белгородская область 8

Ивановская область 8

Курская область 8

Псковская область 8

Оренбургская область 8

Хабаровский край 8

Мурманская область 7

Калужская область 6

Севастополь 6

Республика Марий Эл 6

Забайкальский край 6

Приморский край 6

Орловская область 5

Смоленская область 5

Астраханская область 5

Республика Мордовия 5

Республика Татарстан 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Костромская область 4

Удмуртская Республика 4

Кировская область 4

Кемеровская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 4

Республика Карелия 3

Чеченская Республика 3

Курганская область 3

Республика Алтай 3

Амурская область 3

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Томская область 2

Республика Ингушетия 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 288 351 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 446 человек Москва 3584

Московская область 3083

Санкт-Петербург 2759

Омская область 846

Челябинская область 832

Нижегородская область 766

Ростовская область 723

Красноярский край 722

Пермский край 703

Воронежская область 695

Краснодарский край 693

Самарская область 678

Ставропольский край 668

Алтайский край 649

Волгоградская область 638

Пензенская область 637

Республика Башкортостан 623

Саратовская область 612

Ульяновская область 578

Рязанская область 565

Смоленская область 551

Калининградская область 477

Белгородская область 475

Иркутская область 472

Свердловская область 460

Ленинградская область 437

Тюменская область 398

Республика Крым 395

Вологодская область 392

Забайкальский край 388

Тверская область 387

Орловская область 386

Липецкая область 369

Брянская область 359

Хабаровский край 356

Республика Саха (Якутия) 333

Оренбургская область 324

Тамбовская область 316

Астраханская область 316

Приморский край 299

Курская область 298

Республика Бурятия 298

Новгородская область 296

Республика Хакасия 295

Архангельская область 288

Ярославская область 286

Республика Коми 280

Республика Татарстан 266

Костромская область 261

Севастополь 261

Ханты-Мансийский автономный округ 257

Новосибирская область 255

Кемеровская область 251

Курганская область 244

Республика Карелия 243

Мурманская область 240

Томская область 234

Владимирская область 226

Тульская область 215

Амурская область 211

Калужская область 206

Ивановская область 177

Кировская область 160

Республика Дагестан 150

Псковская область 144

Республика Мордовия 136

Ямало-Ненецкий автономный округ 125

Республика Чувашия 119

Республика Северная Осетия - Алания 113

Сахалинская область 110

Удмуртская Республика 106

Карачаево-Черкесская Республика 89

Республика Марий Эл 86

Кабардино-Балкарская Республика 84

Республика Тыва 79

Чеченская Республика 77

Республика Адыгея 65

Республика Ингушетия 60

Республика Алтай 45

Еврейская автономная область 44

Камчатский край 41

Магаданская область 35

Республика Калмыкия 23

Ненецкий автономный округ 13

Чукотский автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 709 964. В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2%