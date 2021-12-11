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11.12.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтверждено 30 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3140
  • 2 Санкт-Петербург 2045
  • 3 Московская область 1833
  • 4 Самарская область 733
  • 5 Краснодарский край 721
  • 6 Красноярский край 719
  • 7 Пермский край 680
  • 8 Свердловская область 661
  • 9 Ростовская область 649
  • 10 Воронежская область 641
  • 11 Челябинская область 623
  • 12 Иркутская область 602
  • 13 Нижегородская область 577
  • 14 Омская область 570
  • 15 Республика Башкортостан 559
  • 16 Алтайский край 517
  • 17 Хабаровский край 510
  • 18 Саратовская область 492
  • 19 Приморский край 463
  • 20 Ставропольский край 450
  • 21 Волгоградская область 400
  • 22 Новосибирская область 389
  • 23 Ленинградская область 377
  • 24 Тверская область 363
  • 25 Кемеровская область 356
  • 26 Липецкая область 355
  • 27 Вологодская область 355
  • 28 Пензенская область 349
  • 29 Архангельская область 340
  • 30 Белгородская область 320
  • 31 Республика Крым 308
  • 32 Забайкальский край 307
  • 33 Ульяновская область 305
  • 34 Тюменская область 305
  • 35 Владимирская область 299
  • 36 Ярославская область 273
  • 37 Республика Коми 266
  • 38 Амурская область 262
  • 39 Республика Карелия 254
  • 40 Орловская область 253
  • 41 Кировская область 250
  • 42 Оренбургская область 247
  • 43 Астраханская область 239
  • 44 Республика Саха (Якутия) 238
  • 45 Тульская область 237
  • 46 Республика Бурятия 236
  • 47 Брянская область 234
  • 48 Томская область 230
  • 49 Тамбовская область 219
  • 50 Рязанская область 215
  • 51 Смоленская область 205
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 204
  • 53 Ивановская область 200
  • 54 Калужская область 199
  • 55 Новгородская область 193
  • 56 Калининградская область 192
  • 57 Удмуртская Республика 190
  • 58 Республика Татарстан 189
  • 59 Курганская область 187
  • 60 Псковская область 177
  • 61 Сахалинская область 170
  • 62 Севастополь 165
  • 63 Костромская область 165
  • 64 Мурманская область 158
  • 65 Республика Дагестан 153
  • 66 Курская область 145
  • 67 Республика Мордовия 141
  • 68 Республика Хакасия 140
  • 69 Республика Чувашия 140
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
  • 71 Республика Марий Эл 121
  • 72 Республика Адыгея 114
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 74 Республика Ингушетия 82
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 81
  • 76 Чеченская Республика 81
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 70
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Республика Тыва 45
  • 80 Республика Алтай 36
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Магаданская область 32
  • 83 Республика Калмыкия 18
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 986 967 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,05%
  • 2. Республика Тыва 0,14%
  • 3. Республика Алтай 0,15%
За последние сутки подтверждена 1 171 смерть
  • Москва 86
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 53
  • Воронежская область 40
  • Красноярский край 38
  • Свердловская область 35
  • Волгоградская область 34
  • Республика Башкортостан 29
  • Нижегородская область 29
  • Челябинская область 29
  • Краснодарский край 28
  • Ростовская область 28
  • Ставропольский край 28
  • Самарская область 28
  • Алтайский край 27
  • Республика Коми 26
  • Иркутская область 25
  • Республика Крым 23
  • Пермский край 22
  • Рязанская область 21
  • Брянская область 19
  • Республика Чувашия 19
  • Тюменская область 19
  • Пензенская область 17
  • Вологодская область 15
  • Ленинградская область 15
  • Саратовская область 15
  • Липецкая область 14
  • Ярославская область 14
  • Новгородская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Новосибирская область 13
  • Омская область 13
  • Ульяновская область 12
  • Ханты-Мансийский автономный округ 12
  • Республика Хакасия 11
  • Тамбовская область 10
  • Тверская область 10
  • Тульская область 10
  • Архангельская область 10
  • Калининградская область 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Республика Бурятия 10
  • Белгородская область 8
  • Ивановская область 8
  • Курская область 8
  • Псковская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Хабаровский край 8
  • Мурманская область 7
  • Калужская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 6
  • Орловская область 5
  • Смоленская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Татарстан 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Костромская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Кировская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Сахалинская область 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Республика Карелия 3
  • Чеченская Республика 3
  • Курганская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Амурская область 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Томская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Камчатский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 288 351 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 446 человек
  • Москва 3584
  • Московская область 3083
  • Санкт-Петербург 2759
  • Омская область 846
  • Челябинская область 832
  • Нижегородская область 766
  • Ростовская область 723
  • Красноярский край 722
  • Пермский край 703
  • Воронежская область 695
  • Краснодарский край 693
  • Самарская область 678
  • Ставропольский край 668
  • Алтайский край 649
  • Волгоградская область 638
  • Пензенская область 637
  • Республика Башкортостан 623
  • Саратовская область 612
  • Ульяновская область 578
  • Рязанская область 565
  • Смоленская область 551
  • Калининградская область 477
  • Белгородская область 475
  • Иркутская область 472
  • Свердловская область 460
  • Ленинградская область 437
  • Тюменская область 398
  • Республика Крым 395
  • Вологодская область 392
  • Забайкальский край 388
  • Тверская область 387
  • Орловская область 386
  • Липецкая область 369
  • Брянская область 359
  • Хабаровский край 356
  • Республика Саха (Якутия) 333
  • Оренбургская область 324
  • Тамбовская область 316
  • Астраханская область 316
  • Приморский край 299
  • Курская область 298
  • Республика Бурятия 298
  • Новгородская область 296
  • Республика Хакасия 295
  • Архангельская область 288
  • Ярославская область 286
  • Республика Коми 280
  • Республика Татарстан 266
  • Костромская область 261
  • Севастополь 261
  • Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • Новосибирская область 255
  • Кемеровская область 251
  • Курганская область 244
  • Республика Карелия 243
  • Мурманская область 240
  • Томская область 234
  • Владимирская область 226
  • Тульская область 215
  • Амурская область 211
  • Калужская область 206
  • Ивановская область 177
  • Кировская область 160
  • Республика Дагестан 150
  • Псковская область 144
  • Республика Мордовия 136
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 125
  • Республика Чувашия 119
  • Республика Северная Осетия - Алания 113
  • Сахалинская область 110
  • Удмуртская Республика 106
  • Карачаево-Черкесская Республика 89
  • Республика Марий Эл 86
  • Кабардино-Балкарская Республика 84
  • Республика Тыва 79
  • Чеченская Республика 77
  • Республика Адыгея 65
  • Республика Ингушетия 60
  • Республика Алтай 45
  • Еврейская автономная область 44
  • Камчатский край 41
  • Магаданская область 35
  • Республика Калмыкия 23
  • Ненецкий автономный округ 13
  • Чукотский автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 709 964.

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В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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