Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ

Правоохранительные органы после подключения к делу СК России задержали актера Глеба Нейжмак-Иорданского, который подозревается в избиении в Москве бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои контакты в правоохранительных органах.

"Нейжмак-Иорданский задержан, материалы его дела будут переданы в Дорогомиловский суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

В самом суде ТАСС подтвердили, что следствие ходатайствовало об избрании Нейжмак-Иорданскому меры пресечения в виде ареста. Дело возбуждено по статье 112 УК - "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". Заседание по поводу избрания задержанному меры пресечения запланировано на 14 часов 30 минут 13 декабря.

Как напоминает агентство, бывший заместитель министра энергетики Леонид Тропко был избит в ноябре 2021 года. Он получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента. По предварительным данным, причиной его смерти стал коронавирус, а не нанесенные в ходе избиения травмы.

По версии следствия, пенсионер был избит возле подъезда дома на Кутузовском проспекте столицы. Нападавшим был 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский. Они столкнулись в дверях, бывший замминистра выходил с собакой, молодой человек заходил. Конфликт, как рассказывают СМИ, разгорелся из-за замечания: якобы Нейжмак-Иорданский зачем-то подкладывал камень в проем. Леонид Тропко был старшим по подъезду и попросил соседа, жившего этажом выше, не делать этого. Дверной механизм из-за этого ломается. Но, судя по всему, молодой человек, как нынче принято, обиделся на замечание и набросился на пенсионера с кулаками.

Актер был сразу же задержан, дал признательные показания, после чего его отпустили под подписку о невыезде. Любопытно, что, как сообщают СМИ, актер через некоторое время даже похвастался в социальных сетях фото своих отпечатков пальцев, как он сдавал их в полиции. Видимо, случившееся даже показалось молодому человеку забавным.

Некоторые СМИ, называют Нейжмака-Иорданского актером. Но, похоже, это эдакий "актер больших и малых театров", чья фамилия должна быть слишком известна, хотя многие ее слышат в первый раз.

Как бы то ни было, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти бывшего замминистра энергетики. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК. После этого актера вновь задержали, и сейчас будет решаться вопрос о его аресте.