Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию телеканала CNN, что ЦРУ намерено пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.

Как отмечает телеканал, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности Китая. ЦРУ более двадцати лет фокусировалось на борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года.

"Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По данным источников CNN, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков, в том числе, в странах Западной Африки, в которые инвестирует Китай. Офицеры будут проходить подготовку по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков.

Кроме того, ЦРУ намерено привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), инвестировать в технологии, а также сосредоточиться на сборе информации о людях. Как именно новые методы ЦРУ отразятся в работе по России, телеканал не упоминает.