Замглавы МВД Украины извинился за скандал на блокпосту

Устроивший скандал в зоне силовой операции на Донбассе замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили извинился за свое поведение. "Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", - написал он в Facebook.

Гогилашвили согласился с решением министра внутренних дел Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство по этому поводу. В этой связи готовит рапорт на имя министра МВД.

Ранее Монастырский направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции. .

В социальных сетях появилось видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов в грубом тоне разговаривал с полицейскими, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки.