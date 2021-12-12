Байден: США никогда не планировали отправлять войска на Украину

Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не планировал переброску военных из США на Украину. "Никогда не было таких планов", - заявил американский лидер (цитата по РИА Новости).

Ранее хозяин Белого дома подчеркнул, что у Соединенных Штатов и стран, входящих в Североатлантический альянс, нет обязательств применять военную силу для защиты Киева.

По словам политика, применение американских войск для обороны Украины даже не обсуждается. В случае ухудшения ситуации Вашингтон будет использовать старый проверенный метод - санкции.

Стоит напомнить, что Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на Украину. А громкие слова Запада о якобы имеющей место "российского агрессии" - это лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ РФ.