Банк России ужесточит подход к оценке дохода заемщика

Банк России планирует ужесточить подход к оценке дохода заемщика, следует из Обзора финансовой стабильности, который опубликовал регулятор. Это касается клиентов с неподтвержденным официально заработком. По мнению экспертов, ставки по ссудам могут вырасти, а заемщики с неподтвержденными доходами будут переходить на обслуживание в микрофинансовые организации.

В документе говорится, что вмененный доход (сумма, которую, как предполагается, получают люди, по которым нет данных об их легальных доходах), по данным бюро кредитных историй (БКИ), будет рассчитываться как среднемесячная сумма фактических платежей заемщика по ранее выданным кредитам, увеличенная в полтора раза (ранее - в два раза). Фактически клиентам с неподтвержденным доходом снижают сумму дохода, на основании которой банки принимают решение о выдаче ссуды.

В будущем регулятор будет стимулировать банки использовать официальные сведения о доходе заемщика, в том числе полученные из цифрового профиля гражданина, следует из документа.

"Проведенный Банком России анализ результатов оценки банками доходов с помощью различных подходов показал, что оценка вмененного дохода на основе данных бюро кредитных историй создает условия для систематического занижения долговой нагрузки заемщика, - отметили в ЦБ.

"В связи с этим с 1 января 2022 года ужесточается подход к оценке дохода заемщика с использованием данных БКИ", - говорится в документе.

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что снижение максимально допустимого уровня вмененного дохода означает, что ЦБ приступил к поэтапному и необратимому внедрению практики выдачи кредитов преимущественно лицам с подтвержденным уровнем дохода. По словам эксперта, это объясняется ростом просроченной задолженности заемщиков - физических лиц перед банками, которая по состоянию на 1 сентября превысила 1 трлн руб. при общей сумме задолженности 23,6 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,9%.

Задолженность физических лиц перед банками в сентябре превысила 1 трлн рублей, с начала года она выросла на 7,9%

Для заемщиков, которые не могут официально подтвердить свой доход, получение кредита, может стать более сложным, ведь чем меньше доход клиента, тем меньше шанс, что ссуду одобрят, и наоборот, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По мнению Джагитяна, по мере ужесточения требований ЦБ к банкам, проценты по кредитам клиентам с неподтвержденным доходом будут расти, опережая величину процентов по кредитам иным категориям заемщиков.

Эксперт отдела анализа банковских услуг финансового маркетплейса Банки.ру Ольга Жидкова отметила, что сейчас средняя ставка по кредитам без подтверждения дохода составляет около 12% с учетом оформления личного страхования и 17% без дополнительной услуги. Ставки могут вырасти на 1-3 процентных пункта, считает она.

На этом фоне вполне вероятно, что ряд потенциальных заемщиков перейдут к небанковским финансовым компаниям (включая микрофинансовые организации), уверен Джагитян.