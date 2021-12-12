Одиннадцатого декабря мы отмечали день рождения Александра Исаевича Солженицына. Он родился в 1918 году, через год после Октябрьской революции, изучению которой посвятил более полвека своей жизни, начав работу над "Красным колесом" еще в конце тридцатых годов.

По традиции в этот день в Доме русского зарубежья в Москве каждый год собираются друзья, близкие и поклонники великого писателя.

Однако второй год пандемия вносит неизбежные коррективы в это событие. На официальном сайте, посвященном жизни и творчеству А.И. Солженицына, появилось письмо Наталии Дмитриевны Солженицыной: "Дорогие друзья! Второй год подряд в день рождения Александра Исаевича зловредный вирус не дает нам собраться вместе, как собирались каждый год с 2009 по 2019. Но мы приготовили, как и прежде, годовой "отчет" обо всем, что происходило в солженицынском пространстве. Мы представим вам новые книги, расскажем о состоявшихся событиях и покажем уникальные кадры возврата Александра Исаевича в сентябре 1994 года в его родной Ростов, где прошли школьные и университетские годы".

Этот "отчет" говорит о том, что несмотря на всю сложность нынешней ситуации Дом русского зарубежья, который в этом году отмечал свое 25-летие, ни на один день не прекращал свою работу. И не только по изучению жизни и творчества А.И. Солженицына, но и огромного наследия русской эмиграции. В музейном собрании дома - свыше 8 тысяч предметов, в архиве - более 25 тысяч единиц хранения. Фонд библиотеки представляет свыше 130 тысяч экземпляров изданий.

Что касается солженицынского сайта, то здесь в свободном доступе находятся главные произведения писателя из его Собрания сочинений в 30 томах, которое выходит в издательстве "Время". Лично я еще раз как будто заново перечитал любимые "Бодался теленок с дубом", "Ленин в Цюрихе" и статьи из "Литературной коллекции", в которых представлен, на мой взгляд, недооцененный Солженицын-критик.

Глядя на кадры возвращения Солженицына в город его детства и юности, удивляешься, до какой степени цепкой была его память

Я понимаю, это не главные его тексты. Но мне они особенно дороги потому, что для меня открыли новые возможности работы в области нон-фикшен. Мы не ценим новаторство Солженицына, забывая о том, что это писатель ХХ века, который очень дерзко экспериментировал с формой. Так, "Ленин в Цюрихе" - невероятная по новаторскому подходу к "биографиям" вещь. Она написана не извне, а изнутри персонажа, идеологически ненавистного автору, но психологически его завораживающего. И это раздвоение взгляда рождает короткое замыкание, от которого очерк искрит и не оставляет равнодушным.

В свое время я пропустил его очерк о Юрии Нагибине "Двоенье Юрия Нагибина", опубликованный в № 4 "Нового мира" за 2003 год. И вот прочитал и поразился тому, с каким пристрастным, но и глубоким вниманием всемирно знаменитый писатель и Нобелевский лауреат читал своих советских коллег. Отдавая дань несомненному мастерству Нагибина, Солженицын в небольшой по объему статье рисует нам образ писателя, ломавшего свою человеческую природу всю жизнь и в конце жизни "рванувший" безоглядно откровенными текстами "Тьма в конце туннеля" и "Моя золотая теща", в которых открылся весь и до конца, но...

Словом, читайте!

Безусловным украшением "отчета" являются документальные съемки посещения Солженицыным Ростова-на-Дону в сентябре 1994 года во время его возвращения в Россию и путешествия из Владивостока в Москву.

Солженицын родился в Кисловодске. Он потерял отца (несчастный случай на охоте) за несколько месяцев до своего рождения. Затем семья переехала в Ростов. Здесь он учился в школе и университете.

Глядя на документальные кадры возвращения Солженицына в город его детства и юности спустя полвека жизненных испытаний (война, лагерь, мировая слава, изгнание), удивляешься тому, до какой степени цепкой была его память. В 75-летнем возрасте он помнит каждую улицу, каждый дом, в том числе те, которые не сохранились, которые стерлись с лица города. Он точно помнит место, куда упала бомба, разрушившая их с матерью дом, описывает внешность школьного привратника, которого они, школьники, смертельно боялись, помнит автора и название книги белогвардейского офицера, которая почему-то хранилась в городской библиотеке, но которую выдавали на руки при условии, что об этом будет доложено куда надо. Не Солженицыну, вернувшемуся после двадцати лет изгнания, устраивают экскурсию по Ростову. Он устраивает телевизионщикам и горожанам экскурсию по старому Ростову. И кажется, что он никогда не уезжал отсюда.

Но отдельного внимания заслуживает его выступление в Ростовском государственном университете.

"Мы не знаем истории ХХ века. У нас найдется тысяча специалистов по декабристам и пушкинскому времени. Они вам все разложат по полочкам. А ХХ век как жаба съела какая-то. Его нет".

"Мы состоялись как нация. Мы поразительно показали это в 17 веке, в Смуту. Цари рухнули, бояре разбежались, руководства не осталось. И вопреки тому, что нас сегодня называют нацией рабов, народ одной своей инициативой спас государство. Городскими сходками, гонцами из места в место собрали страну. Народ собрался сам из себя".

Патриотизм - это цельное и настойчивое чувство любви к своей родине без угодливого отношения к ее несправедливым притязаниям

"Патриотизм, как я его понимаю, это цельное и настойчивое чувство любви к своей родине без угодливого отношения к ее несправедливым притязаниям, с откровенной критикой пороков и грехов".

Прислушаемся к этим словам!