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12.12.2021 20:49
Рубрика: Власть

Более 431 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

До 1 542 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 72 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 45,2 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 153,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Таких пациентов в Вооруженных силах стало меньше. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 536 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 737 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Семерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 792 человека изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 33 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 211 человек.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 251 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,3 тысячи пациентов, из которых более 11,5 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 431 308 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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