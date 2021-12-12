Дополнительные доказательства, свидетельствующие о том, что правительство Британии допустило серьезную ошибку при выводе войск из Афганистана, были переданы на рассмотрение парламентского комитета, который проводит расследование обстоятельств проведения этой эвакуации.

Как сообщает Observer, сведения, полученные из нескольких правительственных ведомств и агентств подкрепляют показания бывшего сотрудника британского министерства иностранных дел, который утверждал, что "бюрократический хаос, плохая координация между министерствами, а также отсутствие планирования и ресурсов привели к тому, что "людей оставили умирать от рук талибов (группировка запрещена в РФ)". Ранее газета сообщила, что тысячи электронных писем с неотложными делами афганцев, находящихся в опасности, оставались непрочитанными в течение нескольких дней в разгар кризиса, а сообщения высокопоставленных депутатов парламента даже не были прочтены чиновниками, ответственными за эвакуацию. Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин назвал это поведение группы по эвакуации "откровенно неприемлемым". По его словам, он убедился в "правдивости убийственных показаний", которые его комитет получил от Рафаэля Маршалла, младшего чиновника британского МИД, работавшего в Афганистане в группе, отвечавшей за эвакуацию. Он назвал происшедшее "провалом всего правительства", поскольку в операции участвовали британские министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство обороны, глава которого получил приглашение дать показания в парламентском комитете.

В британских СМИ тем временем получила широкую огласку эвакуация из Кабула на зафрахтованном самолете почти 200 собак и кошек, которые принадлежат британским военным и дипломатам. Британская общественность и многие политики были шокированы тем, что при эвакуации животным было уделено больше внимания, чем людям, чья жизнь находилась в смертельной опасности.