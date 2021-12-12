Читатели WSJ раскритиковали статью об "агрессии РФ против Украины"

Статья профессора Кристофера Хартвелла в Wall Street Journal об отношениях России и США вызвала вал критических комментариев читателей. Их возмутила позиция автора, заявляющего, что Запад якобы "приносит Украину в жертву России" и что западным странам необходимо выступить против Москвы "единым фронтом".

"Европа не наша, чтобы ее "терять", и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", - цитирует РИА Новости комментарий одного из читателей.

"Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", - добавил еще один, не согласный с автором статьи.

Читатели не согласны с конфронтационным настроем автора статьи и предпочли бы строить с Москвой нормальные отношения.

"У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца - попробуйте задуматься над этим. Во-вторых - они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем", - резюмировал один из читателей.