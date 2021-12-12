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Рубрика: Экономика

Экономист рассказал, приведет ли “омикрон” к финансовому кризису

Текст: Алексей Рыбин

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов оценил риски наступления финансового кризиса из-за штамма "омикрон". По его словам, которые приводит агентство "Прайм", сильных потрясений на российском финансовом рынке ждать не стоит, даже несмотря на сильные колебания котировок в последнее время из-за сообщений о новой разновидности коронавируса.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Более того, как отмечает Абрамов, даже действительно масштабный спад - например, падение акций на 25 процентов и более - не вызвал бы серьезных шоков.

Свое мнение экономист подкрепляет тем, что внутренний рынок акций и облигаций сегодня в меньшей степени зависит от иностранных портфельных инвесторов. В то же время российские финансовые организации слабо вовлечены в спекулятивную стратегию carry trade, когда средства для инвестирования заимствуются на глобальных рынках в иностранной валюте и вкладываются в высокодоходные рублевые активы, а заработок получается за счет разницы процентных ставок.

Кроме того, 92 процента хранимых на брокерских счетах активов приходится всего на полмиллиона состоятельных граждан, которые имеют опыт и устойчивость к временным трудностям.

В качестве третьего довода Абрамов называет тот факт, что российские пенсионные фонды и страховые организации относительно слабо развиты и, обычно, осторожно инвестируют в акции. "Так что и с этой стороны также вряд ли случится шок", - уверен экономист.

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