Эксперт предупредил о "подводных камнях" разных схем пенсионных накоплений

Два наиболее распространенных способа копить на пенсию самостоятельно - это заключить договор накопительного страхования жизни (НСЖ) или воспользоваться негосударственным пенсионным обеспечением (НПО), при этом у обоих инструментов есть свои подводные камни.

Из них наиболее жесткие условия прописывают, как правило, в договоре НСЖ, рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис. В нем, как правило, указаны размер и периодичность взносов, как в случае, например, с ипотекой, и если нарушить график, то это чревато штрафом, а порой и расторжением договора. В случае с НСЖ возврат внесенных средств может быть исключен, предупредил эксперт в беседе с РИА Новости.

Если человек не может похвастаться дисциплинированностью, то ему лучше выбрать договор НПО, который предполагает возможность приостановить взносы на определенный срок, а затем возобновить их. Штрафы в этом случае меньше.

В любом случае, при заключении договора - будь то НСЖ или НПО - обращать особое внимание следует на условия досрочного расторжения. "Страховые компании зачастую не предлагают возможность получения выкупных сумм в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных клиентом средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств", - говорит Биезбардис.

Также эксперт напоминает, что в НПО, в отличие от НСЖ, нет так называемого периода охлаждения, когда в течение 14 дней с момента заключения договора клиент может передумать, расторгнуть договор и вернуть свои деньги. В то же время НСЖ может предлагать отрицательную доходность по внесенным средствам, в то время как по НПО безубыточность гарантирована.

Как писала ранее "РГ", объем рынка НСЖ в этом году вырастет на 21% и превысит полтриллиона рублей. Среди причин эксперты называли рост кредитования, в частности ипотечного сектора, который способствовал активному росту страхования жизни заемщиков.