Эксперты рассказали, чьи доходы вырастут в 2022 году

Наступающий год несет большинству россиян увеличение зарплат, так что это желание можно смело загадывать под бой Курантов. Об этом рассказали исследователи международной рекрутинговой компании Hays. Они опросили почти 5 тысяч специалистов кадрового дела и сотрудников компаний. Правда, ради увеличения суммы прописью в трудовом договоре многим придется сменить работу.

В первую очередь искать себе новое место будут сотрудники 7% работодателей, которые запланировали на 2022 год сокращение фонда оплаты труда. В большинстве случаев это будет сделано за счет сокращения штата, о таких намерениях обмолвились 5% респондентов, а уменьшать получку готовы только 3% работодателей. При этом 60% компаний собираются увеличить доходы специалистов.

Поменять в ближайшие время работу готовы 56% сотрудников. Для большинства из них (75%) основная мотивация - увеличение дохода. Одновременно 12% респондентов сообщили, что готовы выйти на новое место и за меньшие деньги. При этом из тех, кто готов на такой карьерный шаг, 71% допускают и смену сферы деятельности. Правда, целенаправленно менять специализацию готовы только 4% опрошенных.

Чтобы сохранить коллектив и опытные кадры увеличить зарплаты на 5-10% планируют ровно в половине компаний. Прибавку в 11-20% могут получить сотрудники еще 8% работодателей. Самые щедрые руководители 2% компаний рассчитывают увеличить доходы своего персонала больше чем на 20%. В это счастливой категории больше всего представителей IT - 23%, фармацевтики - 15%, строительства и девелопмента - 15%.

Увеличивать численность работников собираются в 48% компаний. Брать новых только на ставшие вакантными должности - 39%, отказаться от найма - 7%, запустить программы сокращения численности персонала - 5%.

"Начиная с весны мы фиксируем растущий поток входящих запросов на поиск и подбор сотрудников, большинство отраслей нуждается в квалифицированных кадрах, - комментирует директор практик Legal, HR, Office Support, Financial Institutions и Accountancy & Finance компании Hays Анна Михеева. - Развитие онлайн-процессов во время пандемии привело к росту компаний, связанных с Digital, доставкой". По мнению эксперта, в наступающем году сохраниться особенно высокий спрос на специалистов в области IT, работодатели будут бороться за нужных им специалистов, что позволит зарплатам расти и дальше. На рынке труда ждут новые эффективных программ мотивации, которые могут привлечь и удержать ценных сотрудников.

Одновременно закрепятся гибридный и удаленный форматы работы, которые оказались удобными и для работодателей, и для многих сотрудников.