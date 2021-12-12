Эксперты рассказали, сколько можно заработать на аренде жилья за границей

Интерес инвесторов к покупке жилья снижается: из-за роста цен на квартиры и ипотечных ставок становится выгоднее вложить накопления на банковские вклады. Между тем вложить средства можно и в недвижимость за границей. В чем преимущества таких вложений и какие тут есть подводные камни, рассказали эксперты.

Стоимость жилья за границей часто ниже, чем в российских городах-миллионниках, говорит эксперт по недвижимости на Кипре, основатель агентства Antaria Real Estate Марина Поповиду. Средний порог входа - от 100 тысяч евро, есть варианты и за 50 тысяч (на эту сумму можно купить небольшие апартаменты или студию в 31 квадратный метр). Вложив капитал в микроапартаменты, можно сдавать жилье за 5 тысяч евро в год, то есть получать 5-6% годовых в валюте, менее подверженной инфляции, чем рубль. Если аренда посуточная, то прибыль будет больше.

Для сравнения, в ближнем Подмосковье средняя цена квадратного метра - 1833 евро, а на Кипре - 1732 евро. В Москве цены вдвое выше. Зарубежная недвижимость не зависит от курса рубля, тогда как российская при скачках курса дешевеет в пересчете на валюту.

Самые популярные среди россиян страны для таких инвестиций - ОАЭ, Канада, Австралия, Франция, США, Индонезия. В Индонезии всегда стабильная и растущая доходность от аренды, достигает 8,6% при стоимости примерно 1200 долларов за квадратный метр. Германия интересует инвесторов из-за низкой стоимости жизни и ставки подоходного налога. На Кипре недвижимость не облагается налогом вообще, а инвестиции дают возможность получить право на постоянное жительство.

Прежде чем инвестировать в зарубежную недвижимость, изучите политические и экономические особенности страны, спрос на покупку и на аренду жилья. Просчитайте налоги. К примеру, в Марокко налог от сдачи в аренду квартиры составит примерно 10,7%, доход будет не более 5,5% годовых.

Узнайте, как впоследствии можно "избавиться" от квартиры, особенности ее наследования и дарения. К примеру, в бывших колониях Британской империи (США, Австралия, Ирландия, Канада) дарение даже близким родственникам подразумевает большие финансовые затраты.

Относительно небольшой капитал лучше вкладывать в компактное жилье - микроапартаменты, студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, советует эксперт. Это самый ликвидный тип недвижимости: легко управлять, сдавать, продавать, покупать. Средний ценник таких объектов - 70-100 тысяч евро (6-8 млн рублей), а среднестатистический доход - 4-5% годовых при длительной аренде и 6-7% годовых - при краткосрочной. Большие апартаменты трудно сдать и продать, инвесторы обычно покупают их для себя.

Для решения организационных вопросов при сдаче в аренду, скорее всего, придется нанять местную управляющую компанию. Вычтите расходы на это из предполагаемых доходов. К примеру, на Кипре такая услуга обойдется в 20% от месячной прибыли, в Испании в 10-20%, в Болгарии - 10-30%, в Греции - 8-10% при долгосрочной аренде и 20-30% - при краткосрочной. Иногда удается сдать жилье напрямую, через знакомых. Это экономия, но и заботиться о каком-либо ремонте или уборке жилья, контролировать состояние квартиры придется самим квартирантам или же нанимая местные компании удаленно.

Часто жилье за границей покупают еще и как "валютный кошелек", говорит эксперт. Например, если покупатель часто ездит за рубеж, лечится там или планирует отправить на учебу детей. Получая доход от квартиры в той же валюте, можно не задумываться об обменных курсах. Многие страны дают владельцам недвижимости право на постоянное проживание в стране, а затем и гражданство, а это, в свою очередь, облегчает получение виз и путешествия по миру. Такой порядок действует, например, на Кипре, в Испании, Болгарии, Латвии, Греции и в ряде других стран. Но минимальный порог вложений для этого достаточно высок. На Кипре, например, нужно вложить не менее 300 тысяч евро, в Испании - от 500 тысяч евро, в Латвии и Греции - от 250 тысяч евро.

При покупке недвижимости за границей чаще всего необходимо платить единовременный налог, который в некоторых странах может достигать до 20% от суммы сделки, отмечает руководитель коммерческой практики адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова. Физлицо, являющееся налоговым резидентом РФ (если россиянин находится в РФ не менее 183 календарных дней в течение года), должно заплатить налоги в России с полученных доходов по ставке 13-15% (если владелец жилья имеет статус ИП, то налоговая ставка зависит от применяемой системы налогообложения). Но этот же доход может облагаться налогом и на территории государства, где расположена недвижимость. Чтобы избежать двойного налогообложения, лучше заранее изучить, с какими странами РФ заключила соглашения об избежании двойного налогообложения, и покупать недвижимость в одной из них. Например, есть такие соглашения с Болгарией, Великобританией, Грецией, Израилем, Испанией, Италией, Кипром, Турцией, Францией, Хорватией, Чехией, Черногорией.

Соглашение позволяет зачесть уплаченный за границей налог при уплате налогов в России. Здесь могут быть также нюансы, связанные с тем, как определяется налоговая база в России и в другой стране, добавляет Колесникова. Этот момент тоже лучше проанализировать заранее, чтобы не пришлось доплачивать налог в России даже при наличии такого соглашения.