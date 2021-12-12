Голландцы заполонили Бельгию в поисках фейерверков

Любители фейерверков из Нидерландов атакуют бельгийские магазины в надежде раскрасить небо на приближающихся праздниках. Дело в том, что нидерландские власти полностью запретили запускать огни в небо. Запрет будет действовать на продажу и запуск фейерверков только для частных лиц.

Решение о запрете объясняется повышенной нагрузкой на систему здравоохранения, которая с трудом справляется с наплывом пациентов с коронавирусом. Отвлекать силы и средства скорой помощи и отделений интенсивной терапии на пострадавших от пиротехники власти не хотят. А таковых ежегодно по всей стране насчитываются тысячи.

Но люди хотят праздника. Один покупатель из Роттердама объяснил, что "не представляет себе конец года без салюта". Петарды и ракеты он успел купить не только в Бельгии, но и во Франции, потратив в общей сложности более трех тысяч евро.

Помимо существенных денежных трат на покупку салютов, голландские любители фейерверков рискуют получить и немалый штраф. Если их поймают в момент запуска огней, то за каждую петарду им грозит штраф в 400 евро. А в отдельных случаях дело может закончится и 15 месяцами тюремного заключения.