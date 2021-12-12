Голосование завершилось на выборах президента ПМР

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 12 декабря состоялись президентские выборы. Как сообщили в ЦИК ПМР, к настоящему времени голосование на избирательных участках завершилось, итоговая явка превысила необходимый порог в 25%.

Граждане ПМР голосовали за двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района ПМР Сергея Пынзаря.

Ранее стало известно, что Молдавия отказалась признать выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны обратились к международным партнерам с требованием не отправлять наблюдателей на эти выборы.