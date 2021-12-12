Новости

В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 22:12
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах 22:09
Голосование завершилось на выборах президента ПМР 21:58
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой" 21:35
В Москву идет новая волна холодов 21:20
"Краснодар" без восьми игроков основы не смог обыграть "Нижний Новгород" 20:53
Более 431 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:49
МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков" 20:37
Ученые представили макет пилотажного стенда для будущего самолета 20:06
Теплую и снежную погоду пообещали москвичам на следующей неделе 20:02
ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон" 19:42
Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах 19:03
Миранчук забил первый мяч за "Аталанту" в нынешнем сезоне 19:00
Впервые разыгран Суперкубок России по баскетболу 3х3 18:03
Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" 17:55
В Подмосковье поезд сбил ребенка на "ватрушке" 17:21
Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах 17:18
Путин назвал одну из главных задач после 90-х 17:10
Путин: При развале России последствия были бы хуже Югославии 16:52
Вышел новый трейлер шестого сезона "Миллиардов" 16:50
Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс 16:39
Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо 16:26
Путин: Россия в 1990-х годах утратила значительную часть суверенитета 16:24
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР 16:17
Медведев: Обновленная Конституция обеспечивает развитие РФ как независимой страны 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
12.12.2021 21:58
Рубрика: В мире

Голосование завершилось на выборах президента ПМР

Текст: Александр Гусаров

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 12 декабря состоялись президентские выборы. Как сообщили в ЦИК ПМР, к настоящему времени голосование на избирательных участках завершилось, итоговая явка превысила необходимый порог в 25%.

Российский солдат ценой своей жизни спас ребенка в Приднестровье

Граждане ПМР голосовали за двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района ПМР Сергея Пынзаря.

Ранее стало известно, что Молдавия отказалась признать выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны обратились к международным партнерам с требованием не отправлять наблюдателей на эти выборы.

В мире экс-СССР Молдавия Приднестровье

Главное сегодня

МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков"
ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон"
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР
Песков рассказал о словах Путина Байдену про российские войска
"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире