Как приложения смартфона могут красть деньги с карт

Мошенники могут получить доступ к чужим деньгам через банковского трояна, который, заражая приложения в смартфоне, передает данные злоумышленникам. В перечень приложений, которые могут быть заражены, вошли в том числе официальные приложения банков. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова. По ее словам, можно самостоятельно распознать, планируют ли мошенники заразить ваш смартфон. Один из признаков - если при обновлении приложения запрашивается установка из необычного, неофициального источника.

Признаком уже состоявшегося заражения смартфона может быть появление фальшивого, перекрывающего слоя поверх оригинального платежного окна, куда вы вводите данные своей банковской карты в приложении. Однако в этом случае можно и не распознать мошенничества.

Также поводом для беспокойства может стать запрос от приложения на использование "специальных возможностей". В этом случае приложение сможет самостоятельно принимать за пользователя ряд решений, пишет "Прайм". Пользователи Android чаще сталкиваются с такими заражениями приложений, но и у смартфонов Apple есть слабые места.

По словам эксперта, важно уметь отличить нелогичный запрос приложения на некоторые разрешения от логичного. Например, для голосового вызова приложение вполне логично может запросить доступ к микрофону, но если оно потребует доступ к фотографиям и смс, это должно насторожить.

Чтобы не стать жертвой фишинга, лучше использовать антивирусную программу для смартфона, советует Михайлова. Кроме того, она рекомендует отслеживать, какие приложения в телефоне имеют доступ к отправке вызовов и смс. В этом случае оно может подписать ваш телефонный номер на платный сервис без разрешения. Подобные схемы легко блокируются звонком оператору.